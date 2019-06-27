"2019'un En İyi Yolculuk Fotoğrafları Yarışması" finalistlerinden 50 nefes kesen fotoğraf (Road Trip 2019)
ntv.com.tr
Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Yolculuk Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. Dünyanın dört bir yanından sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel yolculuk fotoğrafları...
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1
Bojonegoro, Filipinler.
@wahyutoa
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2
Serra da Estrela, Portekiz
@ksenia_zaiets
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3
Endonezya'da bir yer
@bimopradityo
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4
Julier Geçidi, İsviçre
@lucacornago
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5
Endonezya'da bir yer
@hugohealy
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6
Tasikmalaya, Endonezya
@rianbungsu
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7
Thüringen, Almanya
@wunderbilder
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8
Karri Ormanları, Avustralya
@carlesalonsophotography
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9
@thedronelad
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10
Hindistan'da bir yer
@hareeshgoud
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11
Cocora Vadisi, Kolombiya
@dovscollection
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12
Hindistan'da bir yer
@sanjaymakhijani
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13
Tayland'da bir yer
@blackustad
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14
@rodrirou
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15
Etna Yanardağı, Sicilya - İtalya
@jolpicture
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16
Avustralya'da bir yer
@mimiscover
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17
Cirahong Köprüsü, Bangladeş
@tutul1410
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18
Letonya'da bir yer
@jevgenij
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19
Bavyera, Almanya
@anskar
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20
Kerala, Hindistan
@carlesalonsophotography
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21
Endonezya'da bir yer
@nico_edhi
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22
Patagonya, Arjantin
@franciscopaez
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23
Avrupa'da bir yer
@aska2016
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24
Şili'de bir yer
@mayke.do
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25
İran'da bir yer
@mohammadmoheimany
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26
La Gran Duna, Fas
@juliannieves
-
27
Norveç'te bir yer
@dgdrc
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28
Hırvatistan'da bir yer
@lilabulic
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29
Kenya'da bir yer
@jeetujam
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30
Endülüs, İspanya
@rutkiewicz
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31
Gran Canaria Adası, İspanya
@photollarena
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32
Muhteşem hissetmek...
Hindistan'da bir yer
@subeeshmohanan
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33
Hindistan'da bir yer
@debdatta75
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34
İspanya'da bir yer
@juansancheziv
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35
Şili'de bir yer
@anyisa
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36@Ibatalla
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37
Yeni Zelanda'da bir yer
@hardingmicha
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38@pherrography
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39
Hollanda'da bir yer
@heikofritz
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40
Navarra, İspanya
@dracodo
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41
Romanya'da bir yer
@goanga
-
42
Hindistan'da bir yer
@hsquare24
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43
Şanssız bir gün...
Yunanistan'da bir yer
@maralypa
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44
Dubai'de bir yer
@rollimages
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45
Kuala Lumpur, Malezya
@zainalazrin
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46
Kenya'da bir yer
@dorahmalemba
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47
Bandung, Endonezya
@bastian_as
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48
Barcelona, İspanya
@kike_p73
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49
Myanmar'da bir yer
@myothet
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50
Endonezya'da bir yer
@_artshangkala