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"2019'un En İyi Yolculuk Fotoğrafları Yarışması" finalistlerinden 50 nefes kesen fotoğraf (Road Trip 2019)

ntv.com.tr

Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Yolculuk Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. Dünyanın dört bir yanından sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel yolculuk fotoğrafları...

  • 1

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Bojonegoro, Filipinler.

    @wahyutoa

  • 2

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Serra da Estrela, Portekiz

    @ksenia_zaiets

  • 3

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Endonezya'da bir yer

    @bimopradityo

  • 4

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Julier Geçidi, İsviçre

    @lucacornago

  • 5

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Endonezya'da bir yer

    @hugohealy

  • 6

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Tasikmalaya, Endonezya

    @rianbungsu

  • 7

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Thüringen, Almanya

    @wunderbilder

  • 8

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Karri Ormanları, Avustralya

    @carlesalonsophotography

  • 9

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    @thedronelad

  • 10

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Hindistan'da bir yer

    @hareeshgoud

  • 11

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Cocora Vadisi, Kolombiya

    @dovscollection

  • 12

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Hindistan'da bir yer

    @sanjaymakhijani

  • 13

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Tayland'da bir yer

    @blackustad

  • 14

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    @rodrirou

  • 15

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Etna Yanardağı, Sicilya - İtalya

    @jolpicture

  • 16

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Avustralya'da bir yer

    @mimiscover

  • 17

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Cirahong Köprüsü, Bangladeş

    @tutul1410

  • 18

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Letonya'da bir yer

    @jevgenij

  • 19

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Bavyera, Almanya

    @anskar

  • 20

    En güzel yolculuk fotoğrafları, yol fotoğrafları, yol resimler, en iyi yol fotoğrafları

    Kerala, Hindistan

    @carlesalonsophotography

  • 21

    Endonezya'da bir yer

    @nico_edhi

  • 22

    Patagonya, Arjantin

    @franciscopaez

  • 23

    Avrupa'da bir yer

    @aska2016

  • 24

    Şili'de bir yer

    @mayke.do

  • 25

    İran'da bir yer

    @mohammadmoheimany

  • 26

    La Gran Duna, Fas

    @juliannieves

  • 27

    Norveç'te bir yer

    @dgdrc

  • 28

    Hırvatistan'da bir yer

    @lilabulic

  • 29

    Kenya'da bir yer

    @jeetujam

  • 30

    Endülüs, İspanya

    @rutkiewicz

  • 31

    Gran Canaria Adası, İspanya

    @photollarena

  • 32

    Muhteşem hissetmek...

    Hindistan'da bir yer

    @subeeshmohanan

  • 33

    Hindistan'da bir yer

    @debdatta75

  • 34

    İspanya'da bir yer

    @juansancheziv

  • 35

    Şili'de bir yer

    @anyisa

  • 36

    @Ibatalla
  • 37

    Yeni Zelanda'da bir yer

    @hardingmicha

  • 38

    @pherrography
  • 39

    Hollanda'da bir yer

    @heikofritz

  • 40

    Navarra, İspanya

    @dracodo

  • 41

    Romanya'da bir yer

    @goanga

  • 42

    Hindistan'da bir yer

    @hsquare24

  • 43

    Şanssız bir gün...

    Yunanistan'da bir yer

    @maralypa

  • 44

    Dubai'de bir yer

    @rollimages

  • 45

    Kuala Lumpur, Malezya

    @zainalazrin

  • 46

    Kenya'da bir yer

    @dorahmalemba

  • 47

    Bandung, Endonezya

    @bastian_as

  • 48

    Barcelona, İspanya

    @kike_p73

  • 49

    Myanmar'da bir yer

    @myothet

  • 50

    Endonezya'da bir yer

    @_artshangkala

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