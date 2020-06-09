2020 Pasaport harç ve cüzdan ücretleri (Pasaport başvurusu nasıl yapılır?)

ntv.com.tr 09.06.2020 - 12:07
2020 yılında uygulanacak pasaport harç bedelleri yüzde 22,58 oranında zamlandı. Zamla birlikte herkes aynı soruyu soruyor "2020 yılında Pasaport harçları ve cüzdan bedeli ne kadar oldu?"
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Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor.
2020 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 368,30 TL'ye yükseldi. En pahalı olan 10 yıllık pasaportu almak isteyenlerin 1154,80 TL ödemesi gerekiyor.
- Öncelikle başvuru işlemini şahsen yapmanız gerekmektedir.
- Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
- 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğraf stüdyosuna pasaport için demeniz yeterli)
- Pasaport harç ve cüzdan bedeli makbuzu (Randevuya gitmeden önce pasaport harç ve cüzdan bedelini anlaşmalı kurumlardan yatırmanız gerekiyor)
- Varsa eski pasaportlarınız
- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Eğer 18 yaşından küçük iseniz ebeveyniniz (kanuni temsilci) ile başvurmanız gerekmekte. Kanuni temsilcinizin T.C. kimliğinin aslı başvuru sırasında yanında olmalı ve randevuya gitmeden önce noterden muvafakatname alınması gerekiyor)
- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
Pasaport başvuruları bir aksilik olmadığı takdirde ortalama 5-7 iş gününde size teslim edilmiş oluyor.
Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı) sırasına girmektedir. Pasaportların kişiselleştirilme işlemi Hac, Umre, Tatil sezonu vb. zamanlarda yaşanan başvuru yoğunluğu olmadığı sürelerde başvurunun yapıldığı gün içinde sonlandırılmaktadır. Ancak pasaport tanzim sisteminin çok bileşenli bir bilişim sistemi olması dolayısıyla yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak pasaport başvurularınızı planlanan seyahatten en az 15 gün önce yapmanız tavsiye ediliyor.
Pasaportunuz başvuru sırasında belirttiğiniz adrese gelir ve müracaat sırasında belirttiğiniz kişi/kişilere teslim edilir.
Pasaportunuz PTT'ye teslim edildiği andan itibaren başvuru sırasında vermiş olduğunuz cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gelir. Bilgilendirme mesajında verilen barkod numarası ile PTT websitesinden pasaportunuzun takibini yapabilirsiniz.