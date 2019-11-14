2020 resmi tatil günleri ve tatil planı önerileri

Çalışan kesim ve öğrenciler için bayramlar ve resmi tatil günleri her yıl özenle takip edilmesi gereken tatil günleridir. Hele ki bu tatiller hafta ortasına denk geliyor ve hafta sonu ile birleşiyorsa tadından yenmez hale gelir. Ancak Cuma ile başlayan bir bayram da bizleri hüzünlendirir çünkü bayram tatili, hafta sonu tatilinin içinde eriyip gidecektir. Bu yüzden her yılın tatil günleri çok önceden araştırılır ve seyahat planları yapılır. 2020 yılına bakarsak 13.5 gün yıllık izinle, resmi tatilleri de birleştirerek 44 gün tatil yapmak mümkün...
2020 yılının resmi tatil takvimine ve tatil planı önerilerime beraber bir göz atalım...
2020'nin ilk tatili yılbaşında. Yılbaşı, 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleştirmek isterseniz 30-31 Aralık Pazartesi-Salı günleri izin kullanarak 5 gün bir tatil yapabilirsiniz. İster yurtdışı, ister yurtiçi güzel bir kış kaçamağı için birebir...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında Perşembe günü kutlanacak. Cuma günü izin alınarak haftasonu tatiliyle birleştirmek suretiyle 4 günlük bir bahar kaçamağı yapılabilir. 23 Nisan'da çocuklar gibi şeniz.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Tatil olan Cuma gününü hafta sonuyla birleştirerek 3 günlük bir tatil planı yapılabilir. Baharın iyice kendini gösterdiği bu tarihlerde Türkiye'nin harikalarından Nemrut heykellerini hala görmediyseniz tam zamanı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelyor. Hafta sonuyla birleştirmek isterseniz 18 Mayıs Pazartesi günü izin kullanarak 4 gün tatil yapabilirsiniz. Bahar ayları yeni yerler keşfetmek için en güzel zamanlar...
2020 Ramazan Bayramı Hangi Gün? 2020 Ramazan Bayramı, bu sene 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günüyle başlıyor. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü. 3 gün izin kullanılarak 9 günlük seyahate çıkılabilir. Asya, Amerika gibi uzun mesafedeki yerler için ideal bir tatil süresi...
Kamuda çalışanlar için Bakanlar Kurulu bu tip durumlarda geçmişte aradaki 1-3 günü birleştirmişti ki, 2020'de de aynı durum gerçekleşirse kamu çalışanlarını izin kullanmaksızın 9 günlük tatil bekliyor.
15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2020'de Çarşamba gününe denk geliyor. Pazartesi-Salı ya da Perşembe-Cuma şeklinde 2 gün izin kullanarak 5 gün tatil yapabiliyoruz. Yazın iyice kendini gösterdiği bu tarihlerde Ege-Akdeniz'e gidilebilir, kısa bir Avrupa kaçamağı da düşünülebilir. Haritayı açın ve adresinizi belirleyin.
2020 Kurban Bayramı Hangi Gün? 2020 Kurban Bayramı, bu sene 30 Temmuz Perşembe günü arefe günüyle başlıyor. 31 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü, 3 Ağustos Pazartesi günü ise bayramın son günü. 5 gün süren bayram için arefe günü yarım gün izin alıp hafta sonuyla birleştirmek suretiyle 5 günlük Kurban Bayramı turlarına katılabilirsiniz.
3.5 gün izin kullanma durumunda ise haftayı tamamen kapatarak 10 günlük tatile çıkabilirsiniz. Doğu Karadeniz'i dolaşmak için en güzel mevsim.
Kamuda çalışanlar için Bakanlar Kurulu bu tip durumlarda geçmişte aradaki 1-3 günü birleştirmişti ki, 2020'de de aynı durum gerçekleşirse kamu çalışanlarını izin kullanmaksızın 10 günlük tatil bekliyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2020 yılında Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapabileceğiniz gibi dilerseniz Zafer Bayramı kutlamalarına da katılabilirsiniz.
29 Ekim Zafer Bayramı, 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ekim Cuma günü izin kullanarak 4 günlük bir sonbahar tatil planı yapabilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi tatil planlarınız arasında düşünebilirsiniz.
2020 yılı takvimini incelediğimizde toplam resmi tatil sayısı 116.5 gün olarak ortaya çıkıyor. Bunların 106 gününü hafta sonu tatil günleri oluşturuyor. Hafta sonuna denk gelmeyen resmi tatil günü sayısı ise 10.5 gün.