2020 resmi tatil günleri ve tatil planı önerileri

23-26 MAYIS 2020 - RAMAZAN BAYRAMI

2020 Ramazan Bayramı Hangi Gün? 2020 Ramazan Bayramı, bu sene 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günüyle başlıyor. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü. 3 gün izin kullanılarak 9 günlük seyahate çıkılabilir. Asya, Amerika gibi uzun mesafedeki yerler için ideal bir tatil süresi...

Kamuda çalışanlar için Bakanlar Kurulu bu tip durumlarda geçmişte aradaki 1-3 günü birleştirmişti ki, 2020'de de aynı durum gerçekleşirse kamu çalışanlarını izin kullanmaksızın 9 günlük tatil bekliyor.