2020'de burçlara göre tatil önerileri

2020 yılında nereye seyahat edeceğinizi henüz bilmiyorsanız eğlenceli astrolojik yorumlarımız size yön gösterebilir.
Üstelik 2020 yılında, çalışanların 13,5 gün izin alıp resmi tatillerinini birleştirerek tam 44 gün boyunca tatile çıkabileceğini söylemeden de geçmeyelim!
Haydi o zaman, yönünüzü yıldızlar belirlesin.
Koçlar pırıltılı ve hızlı şehir yaşamına olan tutkularını New York’ta doya doya yaşayabilir. Burada hem romantik hem kültürel hem de eğlenceli birçok maceraya atılabilirler. Ancak bol gezmeli bir günün sonunda kendilerini krallar ve kraliçeler gibi hissedip şehir merkezinin hareketinden uzakta, güzelce dinlenerek bir sonraki hızlı güne hazırlanabilecekleri bir yere de ihtiyaç duyarlar. Brooklyn’in yeşil, ferah, aydınlık ve lüks daireleri Koç burçları için harika konaklama alternatifleri olabilir.
İhtişam düşkünü Boğa burçları klasik, romantik ve tarihle dopdolu Paris’te kendilerini her şekilde şımartabilir. Bu ister lüks alışverişle dolu bir gün geçirmek, ister nefis yemeklerin ve Fransızların şaraplarının tadını çıkarmak olsun, Paris’te sonsuz seçenekleri olacak. Boğalar hem Paris’in atmosferini doya doya yaşayabilecekleri hem de opera, tiyatro gibi sevdikleri kültürel aktivitelere yakın olabilecekleri, şehrin en sanatsal semti Montmartre’a bayılacak.
İkizler burcundan olanlar genellikle birçok işi aynı anda yürütmesi gereken, yoğun insanlardır. Bu nedenle huzurla geçirebilecekleri her an onlar için bir hediye gibidir. Norveç’in Bergen şehri de onları bir yandan şehir hayatından uzak bırakmazken bir yandan da sakin ve muhteşem karakteriyle onları büyüleyecek. İskandinav tarzı döşenmiş minimal daireler ise bu tatilin huzuruna huzur katacak.
Yengeçler minik kasabalara bayılır ve böyle yerlerle kendilerini bir bütün gibi hissetmeyi severler. Arjantin’in batısında, And Dağları’nın yakınında bulunan Lujan de Cuyo da uçsuz bucaksız üzüm bağlarının olduğu, şirin bir kasaba. Yengeçler burada bir bağ evinde konaklayarak açık havada sevdikleriyle uzun uzun yemekler yiyebilir, yörede bolca bulunan Malbec üzümlerinden yapılan şarapların tadına varabilir.
Aslan burçları tam bir şatafat düşkünüdür. Milano da enerjik gece hayatı ve derin tarihi mirasıyla bu burcu cezbedecek mükemmel bir destinasyon. Özellikle Brera mahallesi Aslanlara bol bol arkadaş edinme fırsatı sunacak. Görkemli binaların, tasarım butiklerinin gölgesindeki minik kafelerde espressolarını yudumlayarak sosyalliklerine sosyallik katabilecekler.
Başak burçları kontrolü ellerinde tutmayı sever, herkesle, her şeyle ilgilenmekten bazen kendilerini bile unutabilir. Bu nedenle de akıllarında daima bir “her şeyi geride bırakma” fikri olur. Zümrüt yeşili doğası ve sakinliğiyle İskoçya, Başakların 2020 yılında gerçekleştirebileceği muhteşem bir kaçamak olabilir. Özellikle de ülkenin göz kamaştıran manzaralara sahip olan kırsal kesimleri onlar için dinlenip enerji dolacakları bir inziva yeri olarak kusursuz bir seçim olacak.
Zihinleri sürekli dolu olan Terazi burçlarının hem kendilerini evlerinde hissedebileceği hem de doğayla bütünleşerek yorgun zihinlerinin hızlarını biraz yavaşlatabileceği bir yerlere gitmeye ihtiyaçları var. Bu nedenle tropik güzellikeriyle Bahamalar onlar için mükemmel bir tercih olabilir. Stresten uzak zaman geçirmek, mümkünse deniz kıyısında minik bir evde saatlerce kitap okumak, aynı zamanda adanın meşhur pembe renkli kumsallarına ve restoranlarına yakın olmak onlara çok iyi gelecek.
Güçlü ve gizemli enerjiye sahip Akrepler gerek insanlarla gerekse yerlerle derin bağlantılar kurmaya ihtiyaç duyar. New Orleans da tıpkı Akrepler gibi derinlik ve ruh sahibi, aynı zamanda da gizemli bir şehir. Burada konaklama yeri olarak şehrin dokusunu yansıtan nostaljik bir dekorasyon stilini taşıyan bir ev bulduklarında New Orleans seyahati hiçbir Akrep burcunun unutamayacağı bir hale dönüşecek.
Yaylar için tüm burçlar arasında özgürlüğüne en düşkün burç denebilir. Kaliforniya’daki Palo Alto şehri de, onlara gündüzleri sıra sıra ağaçlarla süslü sokaklarda özgürce koşuya ya da yürüyüşe çıkabilecekleri, etraftaki her şeyi inceleyebilecekleri; geceleri ise ister arkadaşlarıyla yerel şaraplarını yudumlayarak sosyalleşebilecekleri, ister şömine başında bir kitap ile baş başa kalabilecekleri seçenekleri sunan bir yer.
Oğlaklar çalışmayı çok sever, aslında bu nedenle de kesinlikle bir tatile ihtiyaç duyarlar. Ancak bir Oğlak burcu, tatile çıkarken işini de yanına alabilir. Bu nedenle onların plajda keyif yapmaktan hoşlanan tipler olduklarını söyleyemek pek mümkün değildir. Epey çalışkan bir şehir olan Şangay onların bu karakterine mükemmel uyum sağlayacak. Burada bol bol gezerken aynı zamanda şehrin insanlarını izleyerek çalışmak için birçok yeri de keşfedecekler.
Kova burcundan olan herkes güzelliğe aşkla bağlıdır. Tokyo’nun muhteşem tapınakları, geleneksel çay evleri ve özellikle de Nisan’da açan kiraz çiçekleri Kovaları güzellikleriyle büyüleyecek. Tokyo bir yandan çok hızlı yaşayan ve haraketli bir şehir olsa da, öte yandan geleneklerini hiç kaybetmemiş olması Kova burçlarını çok mutlu edecek.
Balık burçaları duygusallıkları, hayalperestlikleri ve aynı zamanda da bilgelikleriye tanınır. Öte yandan ani ve süprizli kararlar vermeyi de severler. Sao Paulo, sıcakkanlı insanları ve dinamik yaşam tarzıyla Balıkları büyüleyecek. İnsanlarla vakit geçirmeyi çok seven Balık burçları, Brezilyalıların samimiyetine ve şehrin hareketli gece yaşantısına da bayılacak ve bolca sosyalleşecek.