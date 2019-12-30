2020'de burçlara göre tatil önerileri

OĞLAK

Oğlaklar çalışmayı çok sever, aslında bu nedenle de kesinlikle bir tatile ihtiyaç duyarlar. Ancak bir Oğlak burcu, tatile çıkarken işini de yanına alabilir. Bu nedenle onların plajda keyif yapmaktan hoşlanan tipler olduklarını söyleyemek pek mümkün değildir. Epey çalışkan bir şehir olan Şangay onların bu karakterine mükemmel uyum sağlayacak. Burada bol bol gezerken aynı zamanda şehrin insanlarını izleyerek çalışmak için birçok yeri de keşfedecekler.