2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

ntv.com.tr 02.06.2020 - 11:34
Nomad Capitalist'in yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Ülke vatandaşlarının vergilendirilmesi yüzde 20, ülkeyle ilgili genel algı yüzde 10, çifte vatandaşlık yüzde 10 ve ülkedeki kişisel özgürlüklerin puanlamaya katkısı ise yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar toplandığında o ülkenin nihai puanı ortaya çıkıyor.
112 puan.
184 vizesiz ülke.
Malta ile birlikte Singapur ve Çekya aynı puana sahip.
112 puan.
184 vizesiz ülke.
Çekya ile birlikte Singapur ve Malta aynı puana sahip.
112 puan.
190 vizesiz ülke.
Singapur ile birlikte Çekya ve Malta aynı puana sahip.
113 puan.
186 vizesiz ülke.
Finlandiya ile birlikte Portekiz aynı puana sahip.
113 puan.
188 vizesiz ülke.
Finlandiya ile birlikte Portekiz aynı puana sahip.
113.5 puan.
185 vizesiz ülke.
Belçika ile birlikte İsviçre aynı puana sahip.
113.5 puan.
185 vizesiz ülke.
İsviçre ile birlikte Belçika aynı puana sahip.
114 puan.
186 vizesiz ülke.
İrlanda ile birlikte İsveç ve Lüksemburg aynı puana sahip.
114 puan.
188 vizesiz ülke.
Lüksemburg ile birlikte İrlanda ve İsveç aynı puana sahip.
114 puan.
186 vizesiz ülke.
İsveç ile birlikte İrlanda ve Lüksemburg aynı puana sahip.Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte attığı adımlarla İsveç, geçtiğimiz yılın birincisi olan Lüksemburg'u geçerek araştırmanın yapıldığı 199 ülkenin en güçlü pasaportuna sahip oldu.
70.5 puan.
116 vizesiz ülkeNomad Capitalist, Türkiye'nin pasaport gücünü de ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, listenin 95. sırasında yer alıyor. Vizesiz seyahat konusunda Türkiye'ye 111 puan veren şirket; vergilendirme konusunda 30, algı konusunda 20, çift vatandaşlık konusunda 50 ve özgürlükler konusunda da 20 puan veriyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise ülkemizin nihai puanı 70.5 olarak karşımıza çıkıyor.
190- Sudan (28 puan, 40 vizesiz ülke)
191- Pakistan (27 puan, 32 vizesiz ülke)
192- Kuzey Kore (26.5 puan, 39 vizesiz ülke)
193- Somali (26.5 puan, 33 vizesiz ülke)
194- Libya (26 puan, 38 vizesiz ülke)
195- Eritrea (26 puan, 42 vizesiz ülke)
196- Suriye (25.5 puan, 29 vizesiz ülke)
197- Yemen (23.5 puan, 33 vizesiz ülke)
198- Irak (23 puan, 28 vizesiz ülke)
199- Afganistan (23 puan, 21 vizesiz ülke)