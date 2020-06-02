2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

Nomad Capitalist isimli bir şirket, 2020 yılında dünyanın en güçlü pasaportlarını araştırdı. Belirli kriterler koyarak ülkelerin bu kriterlerdeki pozisyonlarını analiz eden şirket, dünyanın en güçlü pasaportlarını belirledi. Sıralamada 199 ülke değerlendirmeye alındı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

ntv.com.tr 02.06.2020 - 11:34

Nomad Capitalist'in yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Ülke vatandaşlarının vergilendirilmesi yüzde 20, ülkeyle ilgili genel algı yüzde 10, çifte vatandaşlık yüzde 10 ve ülkedeki kişisel özgürlüklerin puanlamaya katkısı ise yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar toplandığında o ülkenin nihai puanı ortaya çıkıyor.

Nomad Capitalist'in sıralamasına göre dünyanın en güçlü 10 pasaportu şu şekilde...

10- MALTA

112 puan.

184 vizesiz ülke.

Malta ile birlikte Singapur ve Çekya aynı puana sahip.

9- ÇEKYA

112 puan.

184 vizesiz ülke.

Çekya ile birlikte Singapur ve Malta aynı puana sahip.

8- SİNGAPUR

112 puan.

190 vizesiz ülke.

Singapur ile birlikte Çekya ve Malta aynı puana sahip.

7- PORTEKİZ

113 puan.

186 vizesiz ülke.

Finlandiya ile birlikte Portekiz aynı puana sahip.

6- FİNLANDİYA

113 puan.

188 vizesiz ülke.

Finlandiya ile birlikte Portekiz aynı puana sahip.

5- BELÇİKA

113.5 puan.

185 vizesiz ülke.

Belçika ile birlikte İsviçre aynı puana sahip.

4- İSVİÇRE

113.5 puan.

185 vizesiz ülke.

İsviçre ile birlikte Belçika aynı puana sahip.

3- İRLANDA

114 puan.

186 vizesiz ülke.

İrlanda ile birlikte İsveç ve Lüksemburg aynı puana sahip.

2- LÜKSEMBURG

114 puan.

188 vizesiz ülke.

Lüksemburg ile birlikte İrlanda ve İsveç aynı puana sahip.

1- İSVEÇ

114 puan.

186 vizesiz ülke.

İsveç ile birlikte İrlanda ve Lüksemburg aynı puana sahip.

Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte attığı adımlarla İsveç, geçtiğimiz yılın birincisi olan Lüksemburg'u geçerek araştırmanın yapıldığı 199 ülkenin en güçlü pasaportuna sahip oldu.

95- TÜRKİYE

70.5 puan.

116 vizesiz ülke

Nomad Capitalist, Türkiye'nin pasaport gücünü de ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, listenin 95. sırasında yer alıyor. Vizesiz seyahat konusunda Türkiye'ye 111 puan veren şirket; vergilendirme konusunda 30, algı konusunda 20, çift vatandaşlık konusunda 50 ve özgürlükler konusunda da 20 puan veriyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise ülkemizin nihai puanı 70.5 olarak karşımıza çıkıyor.

LİSTEDE SON 10'DA YER ALAN ÜLKELER 

190- Sudan (28 puan, 40 vizesiz ülke)

191- Pakistan (27 puan, 32 vizesiz ülke)

192- Kuzey Kore (26.5 puan, 39 vizesiz ülke)

193- Somali (26.5 puan, 33 vizesiz ülke)

194- Libya (26 puan, 38 vizesiz ülke)

195- Eritrea (26 puan, 42 vizesiz ülke)

196- Suriye (25.5 puan, 29 vizesiz ülke)

197- Yemen (23.5 puan, 33 vizesiz ülke)

198- Irak (23 puan, 28 vizesiz ülke)

199- Afganistan (23 puan, 21 vizesiz ülke)

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