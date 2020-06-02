2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

Nomad Capitalist'in yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Ülke vatandaşlarının vergilendirilmesi yüzde 20, ülkeyle ilgili genel algı yüzde 10, çifte vatandaşlık yüzde 10 ve ülkedeki kişisel özgürlüklerin puanlamaya katkısı ise yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar toplandığında o ülkenin nihai puanı ortaya çıkıyor.