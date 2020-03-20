2020'de dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

The Economist Intelligence Unit, dünyadaki en pahalı 10 şehri belirledi. Gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 150'den fazla kriterin baz alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğunun Asya ve Avrupa'da olduğu belirlendi. Singapur, Hong Kong ve Osaka en pahalı şehirler listesinde ilk sırada yer aldı.

Açıklanan bu sonuçlar Corona virüs salgınından önce, 2019 yılının Kasım ayındaki veriler doğrultusunda belirlenmişti. Pandeminin küresel finans sistemi üzerindeki etkisi bu sonuçlara yansımamış durumda. Coronavirus salgını etkilerinin göz önünde bulundurulması halinde Hong Kong ve Singapur gibi gelirlerinin önemli bir kısmını turizmden elde eden şehirlerin; ekonomilerinin daraldığı ve yaşam maliyetlerinde önemli değişimlerin yaşandığı bir sonraki yılın sıralamasında hissedilir bir şekilde gözlemleneceği belirtildi.

İşte dünyanın pahalı şehirleri...