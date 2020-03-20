2020'de dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünya şehirlerinde yaşam maliyetleri raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan The Economist Intelligence Unit (EIU), 2020 yılına ait verileri açıkladı. 133 şehrin yer aldığı listede üç şehir dünyanın en pahalı şehri ünvanını paylaşıyor. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

ntv.com.tr 20.03.2020 - 10:54

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

The Economist Intelligence Unit, dünyadaki en pahalı 10 şehri belirledi. Gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 150'den fazla kriterin baz alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğunun Asya ve Avrupa'da olduğu belirlendi. Singapur, Hong Kong ve Osaka en pahalı şehirler listesinde ilk sırada yer aldı.

Açıklanan bu sonuçlar Corona virüs salgınından önce, 2019 yılının Kasım ayındaki veriler doğrultusunda belirlenmişti. Pandeminin küresel finans sistemi üzerindeki etkisi bu sonuçlara yansımamış durumda. Coronavirus salgını etkilerinin göz önünde bulundurulması halinde Hong Kong ve Singapur gibi gelirlerinin önemli bir kısmını turizmden elde eden şehirlerin; ekonomilerinin daraldığı ve yaşam maliyetlerinde önemli değişimlerin yaşandığı bir sonraki yılın sıralamasında hissedilir bir şekilde gözlemleneceği belirtildi.

İşte dünyanın pahalı şehirleri...

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

10- CENEVRE / İSVİÇRE

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

9- LOS ANGELES / ABD

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

8- TOKYO / JAPONYA

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

7- TEL AVİV / İSRAİL

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

6- PARİS / FRANSA

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

5- ZÜRİH / İSVİÇRE

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

4- NEW YORK / ABD

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

3- OSAKA / JAPONYA

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

2- HONG KONG / ÇİN

dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri

1- SİNGAPUR

86- İSTANBUL / TÜRKİYE

Geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı şehirleri listesinde 120. sırada yer alan İstanbul, en yüksek sıçramayı yaparak en pahalı şehirler sıralamasında 24 sıra birden yukarı çıkarak 136 şehir arasında en pahalı 96. şehir oldu.

133- ŞAM / SURİYE

Dünyanın en ucuz şehirleri ise sırasıyla Şam, Taşkent, Almatı, Buenos Aires ve Karaçi oldu

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