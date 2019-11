2020'de ziyaret edilmesi gereken en iyi 10 tatil rotası

9- FAS

Fas, Afrika’nın kuzeybatı ucunda yer alan ve kendine has dokusuyla Atlas Okyanusu kıyısında kurulmuş, egzotikliği ile ziyaretçilerini büyüleyen bir ülke. Berberi, Arap ve Avrupa kültürü ile harmanlanan; hem doğu, hem Afrika hem de Akdeniz ülkelerinin özelliklerini taşıyan, İslam coğrafyasının en batıdaki ülkesi. Fas’ın Kazablanka ve Rabat’tan sonra en büyük üçüncü kenti olan Marakeş, Berberice “Tanrı’nın yeri” anlamına geliyor. Bölgeye has doğal kırmızı taşlardan inşa edilen tarihi yapılarıyla “Kırmızı Şehir” olarak bilinen kent, Fas’ın en çok ziyaret edilen en turistik yerleşimi. Can alıcı eski şehir bölgesi olan Medina ve Fransız kolonisi döneminde inşa edilmeye başlanan yeni şehir Gueliz olmak üzere ikiye ayrılan Marakeş, kalabalığı ve karmaşası ile meşhur Jemaa El-Fna Meydanı; rengarenk, canlı, egzotik Majorelle Bahçeleri başta olmak üzere gezilip görülecek pek çok yere sahip.