2022 yılının en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

Pandemi bir yana, genel seyahat özgürlüğü seviyeleri son birkaç on yılda büyük ölçüde genişledi. Henley Pasaport Endeksi 2006 yılında, bir bireyin önceden vize almaya gerek duymadan ortalama 57 ülkeyi ziyaret edebileceğini buldu. Bugün ise bu sayı 107’ye yükseldi: yani 16 yıl öncesinin neredeyse iki katı.