21 ay sonra sezonun ilk kruvaziyer gemisi: 'Blue Sapphire' Marmaris'te

Kruvaziyer turizminin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "İlçemize en son 21 ay önce yolcularıyla bir kurvaziyer gemisi gelmişti. Bunun güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz. Kruvaziyerlerin eski parlak günlerine hızlı bir şekilde kavuşmasını bekliyoruz. Blue Sapphire'ye ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Blue Sapphire'nin turlarına ülkemizde devam etmesi ve sektörün eski günlerine dönmesini diliyorum" diye konuştu.