22 yıllık okul otobüsünü 1.5 yıllık çalışmayla harika bir eve dönüştürdüler

Robbie sözlerini şöyle sürdürüyor: "Uzun zamandır küçük evlere imrenerek bakıyoruz, biz de böyle bir evde yaşamanın hayallerini kuruyorduk. Daha sonra neden bu evin, bizi istediğimiz yere götüren tekerlekleri de olmasın? diye düşünerek bu otobüsü dönüştürmeye karar verdik. Gerçek bir ev havası yaratsın diye normal bir ev kapısı dahi ekledik"