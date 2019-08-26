2300 kilometrelik 'TransAnatolia 2019 Rally Raid' yarışı başladı

Bu yılın TransAnatolia açısından çok özel bir yıl olduğunu vurgulayan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, şunları belirtti:

“Organizasyon bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacak"

Uzun soluklu bir etkinlik olan rally raid organizasyonlarını dünyanın her yerinde yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Büyükpınar, ancak tanınmış organizasyonların çöl ya da bozkır gibi tekdüze coğrafyalarda geçtiğini, TransAnatolia’nın ise 7 gün boyunca farklı coğrafyalarda yarışmacılara bambaşka bir parkur deneyimi yaşattığını vurguladı.