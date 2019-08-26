2300 kilometrelik 'TransAnatolia 2019 Rally Raid' yarışı başladı
Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan, Abant’tan başlayıp 2.300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Göbeklitepe’de tamamlanacak olan TransAnatolia'nın ilk gününe Türk ve İtalyan yarışçılar damga vurdu.
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84 yarışçının mücadele ettiği Trananatolia 2019 Rally Raid ilk gününe Bolu'dan Haymana'ya uzanan ve 3 özel etaptan oluşan 365,67 km'lik parkurla başladı.
Yüksek sıcaklıktaki zorlu hava şartları altında gerçekleşen yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini (Husqvarna) üç etapta da önde gelerek 3s36'50'' ile yarışta en iyi zamanı yaptı. Gerini'nin arkasından 35'13'' farkla ikinci sırayı Nicola Quinto (Beta) aldı. İtalyan Marco Borsi 4'52'' geriden gelerek üçüncü sırada yer aldı. Said Yusuf Çakır ise; yedinci olarak Türk yarışçılar arasında en iyi dereceyi yaptı.
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Yarışın SSV kategorisinde ise; Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi 2s59'56''lik dereceyle yarışı birinci tamamladı. İkinci sırada ise; 3s12'13'' ile Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi yer aldı. Türk ekibinden Necati Şahin ve Armağan Şahin Altun ise 4s31'48''lik dereceyle yarışı üçüncü tamamladı. UTV kategorisinde yarışan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment ikilisinden oluşan Türk takımının aracı 10.km'de yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışın ilk gününü tamamlayamadı.
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OTOMOBİL KATEGORİSİNDE TÜRK TAKIMLAR EN İYİ DERECELERİ ALDI
Birinci sırada Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut 3s13'46'' ile finish çizgisini gördü. Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe ise; 3s17'10'' ile ikinci sırayı aldı. Suzuki Grand Vitara ile yarışan Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti 3s21'04'' ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.
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KAMYON KATEGORİSİNDE DİKKAT ÇEKEN OLAY
Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni kamyon kategorisinde yarışı birinci tamamladı. Yarış esnasında İtalyan Antonio Cabini parkurdan çıkarak çamura saplandı, diğer yarışçılardan İtalyan Giulio Verzaletti ise gecikme cezasını göze alarak rakibinin yardımına gitti ve bu iki yarışçı da yarışı ceza alarak tamamladı.
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2 BİN 300 KİLOMETRELİK TARİH, KÜLTÜR VE COĞRAFYA PARKURU
TransAnatolia’nın Abant’tan start alıp Göbeklitepe tamamlanacak olan parkuru hakkında bilgi veren TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, “TransAnatolia’nın ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu katedecek” dedi.
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67 günde tamamlanacak 2.300 kilometrelik parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyonun yarışacağını belirten Çelen, 7 ülkeden 129 yarışmacının 30’unun yabancı, 22’sinin kadın olduğunu kaydetti. Zamana karşı yarışacak yarışmacıların için 18 özel etabın yer aldığını ifade eden Çelen, katedilecek yolda Türkiye’nin tarihi, kültürel ve coğrafi değerlerini öne çıkardıklarını, Bolu Abant’tan başlayan maceranın tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de tamamlanacağı belirtti.
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TÜRKİYE'YE 2. FIA ETKİNLİĞİNİ KAZANDIRMA ŞANSI
Bu yılın TransAnatolia açısından çok özel bir yıl olduğunu vurgulayan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, şunları belirtti:
“Organizasyon bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacak"
Uzun soluklu bir etkinlik olan rally raid organizasyonlarını dünyanın her yerinde yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Büyükpınar, ancak tanınmış organizasyonların çöl ya da bozkır gibi tekdüze coğrafyalarda geçtiğini, TransAnatolia’nın ise 7 gün boyunca farklı coğrafyalarda yarışmacılara bambaşka bir parkur deneyimi yaşattığını vurguladı.
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TransAnatolia’da iki kez şampiyon olan Mert Becce, kendisi açısından bütün yılın TransAnatolia’yı beklemekle geçtiğini söylerken, eski organizasyonlarda görev alıp bu yıl yarışmacı olarak TransAnatolia’da mücadele edecek olan Sertaç Tatar, yarışı önde bitirmek için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirtti.