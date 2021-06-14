235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi kıyısında doğal güzelliklere sahip Hersek Lagünü, ev sahipliği yaptığı 235 kuş türüyle eşsiz manzaralar sunuyor. Lagünün ziyaretçilerine yönelik Türkiye'de bir ilk olan "doğa pasaportu" uygulaması başlatıldı. Doğa pasaportunu almayı kabul edenler, "Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma" sözleşmesinin de gönüllüsü oluyor.

İHA - Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 14:23

235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 1

Son dönemde asansörlü kuş gözlem kulesi de yapılan Hersek Lagünü, yaz dönemine girilirken kuluçkaya yatan kuşlara sessiz ve güvenli bir ortam sağlıyor.

Lagün, meraklılarına mavi ile yeşilin buluştuğu coğrafyadaki kuş türlerini onları rahatsız etmeden izleme imkanı sunuyor.

Kuş Oteli olarak adlandırılan merkezde rehberler eşliğinde bilgilendirme gezileri ve sosyal tesislerde keyifle zaman geçirme imkânı da sunuluyor.

235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 2

235 KUŞ TÜRÜ

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, son olarak kiraz kuşunun da eklenmesiyle lagündeki tür sayısının 235'e yükseldiğini söyledi.

Kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerin flamingolar olduğunu belirten Oral, "Bu gölümüzün artık farkındalık yaratacak bir göl haline gelmesini istiyoruz" dedi.

235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 3

TÜRKİYE'DE BİR İLK: DOĞA PASAPORTU

Oral, yakın zamanda "doğa pasaportu" uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

Ziyaretçilere ücretsiz verecekleri pasaporta, her gelişlerinde kaşe basılacağını aktaran Oral, şu bilgileri paylaştı:

235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 4
"Doğa pasaportu uygulamamızdaki amaç, gelen ziyaretçileri Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak. İnternet üzerinden de doğa gönüllülerini dijital kimlikle destekleyeceğiz. Pasaport sahiplerine ayrıca ilçe sınırları içindeki tesislerimizde de ufak ufak bazı ayrıcalıklar tanıyacağız. Buna destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 5

Amaçlarının doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak olduğunu belirten Başkan Metin Oral, "Doğa satın alınabilecek bir nesne değil. Dolayısıyla kaybettiğimiz zaman geri dönüşü ya yok ya da çok zor. Dolayısıyla biz kaybetmeden koruyarak gelecek nesillere bu doğadaki güzelliklerimizi bırakmak istiyoruz. Bu pasaportu alan arkadaşlarımız da buna destek vermiş olacaklar" dedi.

235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 6

"ŞU ANDA HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de Türkiye'de 490'a yakın kuş türünün bulunduğunu, Hersek Lagünü'nde ise bunlardan 235'inin gözlemlendiğini anlattı.

Lagünün durumuna göre bu sayının 250'ye çıkmasını beklediklerini dile getiren Bülbül, "Şu anda alandaki kuşlar üreme döneminde. Onun için de güvenliği artırdık. Kuşlarımıza dışarıdan hayvanlar veya insanların yakınlaşmasını engelliyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor alanda" diye konuştu.

235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 7
Normalde alanda kalmayan flamingolardan 13, kuğulardan da 3'ünün konaklamaya devam ettiğini kaydeden Bülbül, bu farklılığın alanın iyi korunduğunun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 8
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 9
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 10
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 11
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 12
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 13
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 14
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 15
235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı - 16

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