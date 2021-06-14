235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı

İHA - Anadolu Ajansı 14.06.2021 - 14:23
Son dönemde asansörlü kuş gözlem kulesi de yapılan Hersek Lagünü, yaz dönemine girilirken kuluçkaya yatan kuşlara sessiz ve güvenli bir ortam sağlıyor.
Lagün, meraklılarına mavi ile yeşilin buluştuğu coğrafyadaki kuş türlerini onları rahatsız etmeden izleme imkanı sunuyor.
Kuş Oteli olarak adlandırılan merkezde rehberler eşliğinde bilgilendirme gezileri ve sosyal tesislerde keyifle zaman geçirme imkânı da sunuluyor.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, son olarak kiraz kuşunun da eklenmesiyle lagündeki tür sayısının 235'e yükseldiğini söyledi.
Kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerin flamingolar olduğunu belirten Oral, "Bu gölümüzün artık farkındalık yaratacak bir göl haline gelmesini istiyoruz" dedi.
Oral, yakın zamanda "doğa pasaportu" uygulamasını başlattıklarını ifade etti.
Ziyaretçilere ücretsiz verecekleri pasaporta, her gelişlerinde kaşe basılacağını aktaran Oral, şu bilgileri paylaştı:
Amaçlarının doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak olduğunu belirten Başkan Metin Oral, "Doğa satın alınabilecek bir nesne değil. Dolayısıyla kaybettiğimiz zaman geri dönüşü ya yok ya da çok zor. Dolayısıyla biz kaybetmeden koruyarak gelecek nesillere bu doğadaki güzelliklerimizi bırakmak istiyoruz. Bu pasaportu alan arkadaşlarımız da buna destek vermiş olacaklar" dedi.
Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de Türkiye'de 490'a yakın kuş türünün bulunduğunu, Hersek Lagünü'nde ise bunlardan 235'inin gözlemlendiğini anlattı.
Lagünün durumuna göre bu sayının 250'ye çıkmasını beklediklerini dile getiren Bülbül, "Şu anda alandaki kuşlar üreme döneminde. Onun için de güvenliği artırdık. Kuşlarımıza dışarıdan hayvanlar veya insanların yakınlaşmasını engelliyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor alanda" diye konuştu.