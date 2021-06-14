235 kuş türünü barındıran Hersek Lagünü'nde Türkiye'de bir ilk 'doğa pasaportu' uygulaması başlatıldı

Amaçlarının doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak olduğunu belirten Başkan Metin Oral, "Doğa satın alınabilecek bir nesne değil. Dolayısıyla kaybettiğimiz zaman geri dönüşü ya yok ya da çok zor. Dolayısıyla biz kaybetmeden koruyarak gelecek nesillere bu doğadaki güzelliklerimizi bırakmak istiyoruz. Bu pasaportu alan arkadaşlarımız da buna destek vermiş olacaklar" dedi.