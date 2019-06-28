24 yaşındaki gezgin Batın Özen, çorap ve bileklik satarak dünyayı geziyor
ntv.com.tr
24 yaşındaki Batın Özen, Gobackpack Türkiye fotoğraf yarışmasında birinci seçilerek yeni doğa ekipmanları ve Interrail Global Pass tren bileti kazandı. Genç yaşına rağmen bugüne değin 23 ülkeyi ve 150'den fazla şehri gezen Özen, bu kez Avrupa'da yeni yerlerin keşfine çıkacak.
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1
Sizi tanıyabilir miyiz? Ne zamandır seyahat ediyorsunuz?
Ben Batın Özen, 24 yaşındayım ve Aydın’da yaşıyorum. Geçtiğimiz sene Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden mezun oldum. Hiperaktif, delidolu ve özgür bir kişiliğim vardı ve üniversitede zorlu bir dönem geçirirken krizi fırsata çevirdim ve yaklaşık 2 senedir yurtiçi ve yurtdışında düşük bütçelerle, ailemden destek almadan kendi imkanlarımla geziyorum. Aynı zamanda amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. En büyük tutkum yeni yerler görüp farklı kültürler keşfetmek ve fotoğraf çekmek.
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2
Çok genç yaşta çok fazla ülkeyi görme fırsatı, farklı kültürleri tanıma şansını yakalamışsınız. Çorap ve bileklik satarak bunu nasıl başardınız?
Genç yaşta enerji dinamiklerimizi iyi yönetmek gerekiyor. Bazılarımız bu enerji dinamiklerini bilgisayar oyunlarıyla, yeni girişimcilik modelleriyle değerlendirirken, ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarım bu enerji dinamiklerini başka ülke kültürlerini tanımaya harcıyor.
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3Çorap ve bileklik satmak aslında ülkemizde biraz farklı algılansa da dünya ülkelerinde normal karşılanıyor. İnsanlar zaten sattığınız çorap ya da bilekliği ihtiyacı olduğu için değil cesaretinizi taçlandırmak ve size destek olmak için alıyor. Bundan dolayı çorap ve bileklik satmak Türkiye dışında diğer ülkelerde ilgi görmemize neden oluyor.
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4
Pek çoğumuz çok az para ile bunun mümkün olamayacağını düşünüyoruz ve buna cesaret edemiyoruz. Siz böyle düşünenlere neler tavsiye edersiniz?
Aslında paraya duyduğumuz ihtiyaç, bizim hayat standartlarımızı ve yaşantımızı nasıl yönlendireceğimize göre değişmektedir. Yurtdışını gezerken bir kafede oturup yemek yemek, kıyafet alışverişi yapmak ya da trenler, otobüsler, uçaklar ile seyahat etmek para ihtiyacımızı arttırmaktadır. Ancak ben yolculuğumu otostop ile gerçekleştirerek yol masraflarını minimuma indirip, yemek ihtiyaçlarımı ise yanımda taşıdığım bir tüp ile kendim yaparak maliyetlerimi düşürüyorum.
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En kötü ihtimal ile bir marketten yaptığım küçük bir alışveriş ile günlük yemek ihtiyacımı karşılayı