24 yaşındaki gezgin Batın Özen, çorap ve bileklik satarak dünyayı geziyor

Ben Batın Özen, 24 yaşındayım ve Aydın’da yaşıyorum. Geçtiğimiz sene Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden mezun oldum. Hiperaktif, delidolu ve özgür bir kişiliğim vardı ve üniversitede zorlu bir dönem geçirirken krizi fırsata çevirdim ve yaklaşık 2 senedir yurtiçi ve yurtdışında düşük bütçelerle, ailemden destek almadan kendi imkanlarımla geziyorum. Aynı zamanda amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. En büyük tutkum yeni yerler görüp farklı kültürler keşfetmek ve fotoğraf çekmek.

Genç yaşta enerji dinamiklerimizi iyi yönetmek gerekiyor. Bazılarımız bu enerji dinamiklerini bilgisayar oyunlarıyla, yeni girişimcilik modelleriyle değerlendirirken, ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarım bu enerji dinamiklerini başka ülke kültürlerini tanımaya harcıyor.

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Çorap ve bileklik satmak aslında ülkemizde biraz farklı algılansa da dünya ülkelerinde normal karşılanıyor. İnsanlar zaten sattığınız çorap ya da bilekliği ihtiyacı olduğu için değil cesaretinizi taçlandırmak ve size destek olmak için alıyor. Bundan dolayı çorap ve bileklik satmak Türkiye dışında diğer ülkelerde ilgi görmemize neden oluyor.