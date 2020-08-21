250 nüfuslu 'lavanta köyü', normalleşme sürecinde 400 bin misafir ağırladı

"LAVANTA BALI PROJEMİZ VAR"

Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı lavantaların mor rengini erken kaybettiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl 400 bin ziyaretçiye ulaştık. Yabancı turistler de köyümüze ilgi gösteriyor. Ruslar özellikle buraya çok geliyor. Geçtiğimiz yıl Çinliler ve Güney Koreliler de çok gelmişti. Köyümüzde lavantayla ilgili her şey var. Şampuan, sabun, kolonya, krem gibi ürünlerin yanı sıra lavanta balı projemiz de var. Biz bu projeyi hayata geçirip patentini de almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.