3.5 milyon yıllık 'Ballıca Mağarası' Tokat turizminin cazibe merkezi olacak

Ziyaret öncesi ve sonrası dinlenme amaçlı kullanımlara yönelik sosyal tesisler, konaklamayı da mümkün hale getirecek tek katlı ev tipi ünitelerden oluşan kamp alanı, günübirlik ziyaretçiler için kır lokantası yöre halkını projeye dâhil edecek alternatif kazanç yollarını oluşturacak. Böylece ilçenin sosyoekonomik ve kültürel yapısında değişim ve dönüşüm ortamı oluşarak, işsizlik gibi sorunların çözümünde de katkı sağlanacak.

Proje, sürdürülebilir eğitim faaliyetleri ile bölge halkının turizme yönelik bilinçlendirilmesi ve eş zamanlı tanıtım faaliyetleri yürütülmesini de içeriyor.