3 bin yıllık Oylat Mağarası'nı sprey boyayla tahrip ettiler

Mağaranın bir diğer özelliği ise, astım ve bronşit hastası olanlara iyi geliyor. Yer yüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınan mağarayı, her gün onlarca kişi geziyor. Gelenler, gördükleri manzara karşısında ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.