3 Müze, 3 Şehir

PRADO MÜZESİ - MADRİD / İSPANYA

Bu görkemli müze tam da Madrid’in kalbinde yer alıyor. Dünyanın en önemli ve özel sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapması açısından oldukça merak uyandıran bu müze her yıl milyonlarca sanatseveri ağırlıyor. Bu müzenin diğer müzelerden en önemli farkı ise; sahip olduğu eserlerin bizzat İspanyol Kraliyet ailesine ait olması.

Müzede 12. yüzyıldan 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yapılmış resim ve heykel koleksiyonları tüm görkemiyle yer alıyor. Prado koleksiyonunda 20 binden fazla resim, çizim ve baskı, binlerce heykel, antik eşya var. İspanya Kralı III. Charles mimar Juan de Villanueva’ya 1785 yılında bir müze binası siparişi veriyor. Savaşlar nedeniyle ise yapı 1819’da tamamlanıyor. Sahip olduğu koleksiyonun artması ve genişlemesi ise 1868 yılına tekabül ediyor. Binanın ilk adı ‘Kraliyet Resim ve Heykel Müzesi’. Müze binası oldukça ferah ve havadar. Her sanatçı için ayrı bir bölüm var. Kaybolmamak adeta olasılıksız. Bina girişinde size verilecek olan broşürler ise olmazsa olmazınız.