3 Uzakdoğu ülkesi Kapadokya'yı uçurdu

Türk turizmine yılda 70 milyon euro katkı sağlayan Kapadokya'da balon uçuşlarına katılan yolcuların sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaşmıştı. SHGM tarafından yetkilendirilen 25 firmanın toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini sürdürdüğü Kapadokya’da geçtiğimiz yıl toplam 30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’da 2018 yılında 230 gün balon uçuşu yapılmıştı. SHGM verilerine göre 2008 yılında 10 tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı ise yüzde 350 oranında artarak 67’den 239’a yükselmişti.