30 yıl önce gördüğü patika yollara hayran kalıp kitabını yazdı (Likya Yolu'nun hikayesi)

"BU YOLLAR AVRUPA'DA YOK"

Hem Türk hem de İngiliz vatandaşı Kate Clow, 30 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde eski patika yolları gördüğünü ifade etti.

Clow, "Eski patika yolları görünce çok şaşırdım ve çok sevdim. Avrupa'da öyle bir şey yok. O yüzden bu yolları keşfetmeye başladım. Eski haritalar arıyordum ve bulduğum patika yollarda tek başıma yürüyordum. En son da Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar devam eden Likya Yolu'nu keşfettim. Bu yolu araştırırken bir ödül aldım. Sonrasında ise tüm araştırmalarımı yaparak kitap yazdım" dedi.