31 Mayıs Dünya Hostesler Günü'nde Instagram fenomeni hostesler
ntv.com.tr
Bugün havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından hostesler ve kabin memurları için özel bir gün. 31 Mayıs günü Dünya Hostesler Günü ve Dünya Kabin Memurları günü olarak kutlanıyor. Hostesler ve kabin memurları, yolculara çeşitli alanlarda yardımcı olarak yolculuğun güvenli, rahat ve sağlıklı şekilde geçmesini sağlıyorlar. İşte Dünya Hostesler Günü'nde Instagram fenomeni hostesler...
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1
Victoria Tzuranova
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2Victoria Tzuranova
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3Victoria Tzuranova
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4
Serkan Özbağcı
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5Serkan Özbağcı
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6Serkan Özbağcı
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7
Elisa Valentiina
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8Elisa Valentiina
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9
Brigita Jagelaviciute
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10Brigita Jagelaviciute
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11Brigita Jagelaviciute
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12Brigita Jagelaviciute
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13Lucas Manente
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14Lucas Manente
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15Lucas Manente
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16@tsxring
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17@tsxring
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18@tsxring
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19@tsxring
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20Derek Perry
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21Derek Perry
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22Derek Perry
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23Derek Perry
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24Kiki Keerati
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25Kiki Keerati
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26Kiki Keerati
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27Kiki Keerati
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28@svetikfetka
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29@svetikfetka
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30@svetikfetka
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31@svetikfetka