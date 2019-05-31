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31 Mayıs Dünya Hostesler Günü'nde Instagram fenomeni hostesler

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Bugün havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından hostesler ve kabin memurları için özel bir gün. 31 Mayıs günü Dünya Hostesler Günü ve Dünya Kabin Memurları günü olarak kutlanıyor. Hostesler ve kabin memurları, yolculara çeşitli alanlarda yardımcı olarak yolculuğun güvenli, rahat ve sağlıklı şekilde geçmesini sağlıyorlar. İşte Dünya Hostesler Günü'nde Instagram fenomeni hostesler...

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