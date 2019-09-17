4 yıldır dünyayı dolaşan ABD'li Türkiye'de

Yolculuğunu nasıl finanse ettiği konusunda bilgi veren maceracı, “Uzun zaman para biriktirdim. 8 yıl kadar bunu yaptım. Üniversitede psikoloji-felsefe bitirdim. 25 yaşıma geldiğimde yeterince para biriktirmiştim. Arjantin’e kadar 2 yıllığına bunu başlatabileceğimi düşündüm. Evimden ayrılmadan hemen önce yerel gazetelere ilan verdim ve Philedelphia Sign firması bana ulaşarak sponsor olmak istedi. Böylelikle bir sponsorum oldu. Fotoğrafçılık ve yazarlık da yapıyorum. Fakat bu çok para gerektirmeyen, gerçekten basit bir yaşam. Çoğu zaman kamp yapıyorum ve sadece yemek için para harcamam gerekiyor. Çok ucuz bir yaşam tarzı ve para biriktirmek de kolay oluyor” şeklinde konuştu.