40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru

Erzincan Valiliğimiz katkı ve himayeleriyle düzenlenecek olan şenlikler, Kemaliye Kaymakamlığının katkılarıyla Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Özgür kültür ziyafeti, doğa sevgisi ve kardeşliktir’.

Doğal güzellikleriyle de öne çıkan Kemaliye’de bulunan ve dünyanın en görkemli kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon her yıl daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleştirdiğimiz ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2018 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.