40 gündür kendini doğada izole ediyor

Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gündür burada yaşadığını söyledi.

Düzce Valiliğinin aldığı kararla yaylalara girişlerin kapatıldığını ve kendilerini burada karantinaya aldıklarını söyleyen Albayrak, "Benden hariç 2 hane hayvancılıkla uğraşıyor. Onlar zaten yaz kış buradalar. Ben de doğayı sevdiğim için kendimi buraya kapattım. Ben ve o iki haneden başka kimse yok. Buralara göz kulak oluyoruz." diye konuştu.