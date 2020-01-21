44 yıllık emektar vapur İstanbul'un tanıtımını yapacak

"DENİZ ÜZERİNDE BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK"

Le Vapeur Magique’in kurumsal sözcüsü de olan Bülent Fidan proje hakkında şunları söyledi:

“Vapur sözcüğü aslında bildiğiniz üzere bir deniz taşıtı adı değil. Fransızca ‘buharlı gemi’ sözcüğünden dilimize geçmiş ama sonra sadece ‘buhar’ yani, ‘vapur’ kısmı kullanımda kalmış. 1800’lerde Osmanlı Dönemi’nde Fransız etkisi ile hayatımıza girmiş. Biz de aynı esintiyi, 1900’lerin ilk çeyreğindeki ‘art deco’ akımıyla birleştirdik. Geminin iç ve dış tasarımı, sunulan özel alanlar, içerideki caz esintisi, etkinlikler ve daha pek çok konu bu tasarım anlayışı ile oluşturuldu.