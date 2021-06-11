46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu

"SAFRANBOLU, İÇİNDEN BÜTÜN TÜRKİYE'NİN AKTIĞI BİR KÜLTÜR NEHRİDİR"

Safranbolu üzerine çalışmalar yapan ve tarihi ilçeyle ilgili çok sayıda kitabı bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin, 1975'te alınan kent ölçeğinde koruma kararıyla Safranbolu'nun yazgısının değiştiğini söyledi.

Safranbolu'daki kültürel ve doğal zenginlikten yeteri kadar haberdar olunmadığı yıllarda alınan koruma kararıyla artık ilçede gelişi güzel onarım ve yapılaşmaya izin verilmediğini anlatan Aytekin, "Anadolu'daki küçük bir kentte başlatılan kıvılcım, Türkiye'de büyük bir ivme kazanarak tarihi mirasın korunması, geleceğe taşınması ve bunun bir milli değer olarak gelecek nesillere aktarılması konusunda duyarlılık oluşmasında öncülük yapmıştır. Dönemin Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve bugün 18'i aramızdan ayrılan 21 belediye meclis üyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.