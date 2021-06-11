46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran, 12 Haziran 1975'te alınan kararla "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen ve kent ölçeğinde korunmaya başlanan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alıyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 11.06.2021 - 16:58

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 1

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen aralarında Osmanlı mirası konak, han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin de bulunduğu tarihi-kültürel yapılar, 46 yıl önce alınan "koruma" kararıyla aslına uygun yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 2

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Safranbolu, 8 Ekim 1976'da Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edildi.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 3

Bu sayede akademik çevrelerin ilgisini çeken ilçe, 1977 yılında 14. Antalya Film Festivali En İyi Kısa Metrajlı Film Dalında Altın Portakal Ödülü alan, Süha Arın'ın yönetmenliğini yaptığı ''Safranbolu'da Zaman'' belgesel filmiyle daha çok gündeme geldi.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 4

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NE ALINDI

Tarihi ilçe, UNESCO'nun da dikkatini çekerek 17 Aralık 1994'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Adının başına "dünya mirası" unvanının eklenmesiyle adeta kimlik değiştiren Safranbolu'da, Türk kent kültürünün en önemli yapı taşları olan ve zamanla terk edilen tarihi konaklara işlev kazandırıldı, bozulan Arnavut kaldırımları yeniden yapıldı, anıtsal eserler restore edildi ve kaybolmak üzere olan el sanatları canlandırıldı.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 5

DÜNYANIN EN İYİ KORUNAN İLK 20 KENTİ ARASINDA 

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen Safranbolu, "dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti" arasına girmeyi de başardı.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 6

1 MİLYONUN ÜSTÜNDE TURİSTE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Osmanlı'nın şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarmasıyla "açık hava müzesi", "korumanın başkenti" ve "Osmanlı'nın parmak izi" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu, yılda 1 milyonun üstünde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 7

MİSAFİRLERİNİ ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) gibi önemli kültürel zenginlikleriyle misafirlerine adeta "zamanda yolculuk" yaptıran Safranbolu, koruma kararının alınışının 46'ncı yılını kutluyor.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 8

"SAFRANBOLU, İÇİNDEN BÜTÜN TÜRKİYE'NİN AKTIĞI BİR KÜLTÜR NEHRİDİR"

Safranbolu üzerine çalışmalar yapan ve tarihi ilçeyle ilgili çok sayıda kitabı bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin, 1975'te alınan kent ölçeğinde koruma kararıyla Safranbolu'nun yazgısının değiştiğini söyledi.

Safranbolu'daki kültürel ve doğal zenginlikten yeteri kadar haberdar olunmadığı yıllarda alınan koruma kararıyla artık ilçede gelişi güzel onarım ve yapılaşmaya izin verilmediğini anlatan Aytekin, "Anadolu'daki küçük bir kentte başlatılan kıvılcım, Türkiye'de büyük bir ivme kazanarak tarihi mirasın korunması, geleceğe taşınması ve bunun bir milli değer olarak gelecek nesillere aktarılması konusunda duyarlılık oluşmasında öncülük yapmıştır. Dönemin Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve bugün 18'i aramızdan ayrılan 21 belediye meclis üyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 9

Aytekin, Türkiye'de korumacılık adımlarının Safranbolu'da alınan kararla atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu alanda Safranbolu'yu öncü bir şehir olarak söyleyebiliriz. Safranbolu, han, hamam, cami, mescit gibi eserlerin bir bütün halinde korunmasıyla ünlenmiştir. Safranbolu, içinden bütün Türkiye'nin aktığı bir kültür nehridir. Bütün tarihi kentlere esin kaynağı olmuştur. Safranbolu'daki bu bütüncül koruma, ilçeyi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne taşıyan en önemli seçici etmen diyebiliriz"

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 10

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder de korumanın 46. yılını kutladıklarını, dünyada en iyi korunan ilk 20 kentten biri olmanın Safranbolu turizmini geliştiren en önemli etken olduğunu kaydetti.

İlçenin bozulmadan bu günlere taşındığına işaret eden Ergüder, "Safranbolu'ya, 'zamanın durduğu şehir' diyorsak bunun 1975'te alınan kararla büyük ilgisi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şehirde yaşamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 11
46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 12
46 yıldır özenle korunuyor: Osmanlı mirası Safranbolu - 13

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