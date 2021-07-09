5 katlı 26 odalı mağaralar manzarasıyla büyülüyor: Bingöl Zağ Mağaraları

"BURAYI GÖREMEYENLER İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKLİK"

Üniversite öğrencisi Esra Çiçek de bölgeyi eşsiz güzellikte bulduğunu dile getirerek herkese görmelerini tavsiye etti.

"Daha önce hiç gelmedim, ilk oldu. İyi ki de geldim. Burayı göremeyenler için büyük bir eksiklik. Özelikle de doğaseverler için" diyen Çiçek, mağaraların adeta tarihe tanıklık ettiğini kaydetti.