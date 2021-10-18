5 metrekarelik karavanıyla Türkiye'yi geziyor

Karavanıyla 8 yıldır Türkiye'nin birçok yerine seyahat eden emekli hemşire Yıldız Can, 'Kadın Karavancılar' grubunu kurarak, karavanıyla seyahat eden kadınların birbirine destek olmasını sağladı. Yola çıktığı ilk günden beri seyahat günlüğü tutan Can, gittiği yerlerdeki gözlemlerini ve kamp anılarını kitaplaştırmak istiyor.

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Türkiye'de karavan turizmi son yıllarda gelişmeye devam ediyor. 'Kadın Karavancılar' grubunun kurucusu Yıldız Can da, 'Özgür Kutup Yıldızı' adını verdiği 5 metrekarelik karavanıyla 8 yıldır Türkiye'nin birçok yerine seyahat etti.

Türkiye'de birçok kentin yanı sıra Gürcistan ve İran'a seyahat eden emekli hemşire Yıldız Can, 5 metrekarelik 'Özgür Kuzey Yıldızı' adını verdiği karavanıyla Manavgat'a geldi.

Yıldız Can, "Karavan aslında size ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğunuzu hatırlatan bir yaşam biçimi. Seyahati seven ve minimal yaşama hazır hisseden kadınlara tavsiye ediyorum" dedi.

Manavgat'ı çok sevdiğini ve kamp yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren Can, "Yaklaşık 8 yıldır karavanla geziyorum. Daha önce 4 yıl bir arkadaşımla birlikte gezdim. Son iki yıldır da yalnız seyahat ediyorum" diye konuştu.

Seyahat sürecinde akraba ve arkadaşlarının sık sık nerede olduğunu sorması üzerine 2 yıl öncesinde sosyal medyada 'Kadın Karavancılar' isimli grup kurduğunu anlatan Can, "Seyahat ederken arkadaşlarım bana, 'Neredesin Yıldız', 'Ne yapıyorsun', 'Senin için endişeleniyoruz' diyorlardı. Ben de bir grup kurdum. İlk başta 10 arkadaşımı üye yaptım. Daha sonra birkaçını daha davet ettim. Grup şu an 20 bin kişiyi aştı. Bunların 5-6 bini ise aktif olarak karavanla seyahat eden kadın üyelerimiz" dedi.

Gruba sadece kadınların üye olabildiğini belirten Can, "Üyeler birbirine yol gösteriyor. Çoğunluk, bana 'Benim evim var gel misafirim ol, çamaşırını yıkayalım, elektrik de al, dinlenip git' diyor. Bizim grubun en önemli özelliği ciddi kadın dayanışması olması" diye konuştu.

"KIRSALDAYSAM GÜVENLİK KUVVETLERİNE HABER VERİYORUM" Karavanla seyahatinde zaman zaman tedirginlik yaşadığını anlatan Can, şöyle konuştu: "Ben motokaravan kullanmayı tercih ediyorum, çünkü yalnız seyahat ediyorum. Aracımın arka tarafında uyurken bir gürültü duyduğum zaman, hemen koltuğun arasından direksiyona oturup oradan uzaklaşabiliyorum. Güvenle seyahat ediyorum. İnsanların olduğu yerlerde konaklamaya çalışıyorum. Hastane önü gibi, devlet kurumlarının önü gibi kameralı yerlerde ya da bilindik akaryakıt istasyonlarında. Bir kırsalday konaklıyorsam kolluk kuvvetlerine haber veriyorum."

ANILARIYLA KİTAP YAZACAK Birçok yerde kendisini ağırlamak isteyen insanların olduğunu ve insanların kendisini kadın karavancıları koruma düşüncesiyle misafir ettiğinden bahseden Can, "Yola çıktığım ilk günden beri günlük tutuyorum. Gittiğim, konakladığım her yerin pazarından, insanından, doğal yapısından havasından ve yöreye özgü özelliklerinden söz ediyorum. Orada yaşadığım anılar, tanıştığım insanlardan bahsediyorum. Fotoğraf çekiyorum, sunumlar yapıyorum ve sergilere katılıyorum. Anılarımı kitaplaştırmak istiyorum" diye konuştu.