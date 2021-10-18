5 metrekarelik karavanıyla Türkiye'yi geziyor

Haberler - DHA 18.10.2021 - 11:51
Türkiye'de karavan turizmi son yıllarda gelişmeye devam ediyor. 'Kadın Karavancılar' grubunun kurucusu Yıldız Can da, 'Özgür Kutup Yıldızı' adını verdiği 5 metrekarelik karavanıyla 8 yıldır Türkiye'nin birçok yerine seyahat etti.
Türkiye'de birçok kentin yanı sıra Gürcistan ve İran'a seyahat eden emekli hemşire Yıldız Can, 5 metrekarelik 'Özgür Kuzey Yıldızı' adını verdiği karavanıyla Manavgat'a geldi.
Karavanla seyahatinde zaman zaman tedirginlik yaşadığını anlatan Can, şöyle konuştu:
"Ben motokaravan kullanmayı tercih ediyorum, çünkü yalnız seyahat ediyorum. Aracımın arka tarafında uyurken bir gürültü duyduğum zaman, hemen koltuğun arasından direksiyona oturup oradan uzaklaşabiliyorum. Güvenle seyahat ediyorum. İnsanların olduğu yerlerde konaklamaya çalışıyorum. Hastane önü gibi, devlet kurumlarının önü gibi kameralı yerlerde ya da bilindik akaryakıt istasyonlarında. Bir kırsalday konaklıyorsam kolluk kuvvetlerine haber veriyorum."
Birçok yerde kendisini ağırlamak isteyen insanların olduğunu ve insanların kendisini kadın karavancıları koruma düşüncesiyle misafir ettiğinden bahseden Can, "Yola çıktığım ilk günden beri günlük tutuyorum. Gittiğim, konakladığım her yerin pazarından, insanından, doğal yapısından havasından ve yöreye özgü özelliklerinden söz ediyorum. Orada yaşadığım anılar, tanıştığım insanlardan bahsediyorum. Fotoğraf çekiyorum, sunumlar yapıyorum ve sergilere katılıyorum. Anılarımı kitaplaştırmak istiyorum" diye konuştu.