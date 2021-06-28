50 milyona yakın uğur böceği ile ilgi çekiyor: Uludaz Tepesi

İHA - Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 11:16
Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böcekleri görsel bir şölen sunuyor.
Dağın eteklerinde yaşadıkları alanlardan yaklaşık 15 derece daha serin olan tepeye gelmeye başlayan böcekler, burada kayaların altında yaşam sürüyor.
Halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böcekleri, havanın soğumasıyla kasım ayı başında yeniden dağın eteklerine göç ediyor.
Bölgedeki inceleme ve araştırma sonucu metrekarede 500 ila 10 bin uğur böceği tespit edildi. Amanos Dağlarının doğusunda bulunan Çimen Dağı-Uludaz Tepesi’nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor. Yapılan hesaplara göre, burada 30 ila 50 milyon uğur böceği yaşıyor.
Tıpkı kutup ayıları gibi, kışın metabolizmalarını dondurup kış uykusuna yatan uğur böcekleri yaz aylarında yeniden uyanarak bölgeye canlı ve renkli bir görüntü kazandırıyor. Genellikle taş ve kayaların altında barınan böceklerin neden bu bölgeyi tercih etiği konusunda ise araştırmalar devam ediyor.
Bölgede ergenleşen uğur böcekleri, haziranda çevreye dağılıyor ve buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımı azalıyor. Uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin ediliyor.
Uğur böceklerinin olduğu bölge koruma altına alındı.
Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çeken, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen böceklerin bölgedeki varlığının korunması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, uğur böceklerinin kentin kültürel, zirai ve ekolojik dengesi açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.
Haziran itibarıyla bölgede görülmeye başlayan böceklerin turistik açıdan da kente değer katmaya başladığını belirten Doğan, şöyle devam etti:
"Uğur böcekleri şehrimizin tanıtımı, kültürel ve turizm değeri açısından çok özel bir yere sahip. Ancak bu küçük canlıların varlığını sürdürebilmemiz için çok dikkatli olmamız lazım. Bölgeye giden bazı vatandaşlarımız hayvanları eline alıp sevmek isterken zarar verebiliyor. Bu noktada herkesten hassasiyet bekliyoruz. Bazı güzellikler vardır, onu uzaktan severek yetinmelisiniz. Uğur böceklerimiz de bu canlılardan"
Bölgeye uğur böcekleri için çok sayıda fotoğrafçının geldiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:
"Son dönemde böceklerin sayısında azalma görülmeye başladı. O yüzden bölgeye çıkan herkesin hassasiyeti maksimum seviyede tutmasını istiyoruz. Bir taşı çevirdiğinizde belki binlerce uğur böceği görebiliyorsunuz. Aslında biz doğayla iç içe, doğaya zarar vermeden yaşamayı bu böceklerden biraz daha öğrendiğimizi fark edebiliyoruz. Çünkü müdahale ettiğinizde o canlılar oradan kaçıyor. Uğur böcekleri şehrimizin çok önemli bir değeri. Bunun sergilediği güzellikleri seyredelim yeter diye düşünüyorum"
Doğan, belediye olarak bölgenin ve böceklerin tanıtımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.