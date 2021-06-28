50 milyona yakın uğur böceği ile ilgi çekiyor: Uludaz Tepesi

"HERKESİN HASSASİYETİ MAKSİMUM SEVİYEDE TUTMASINI İSTİYORUZ"

Bölgeye uğur böcekleri için çok sayıda fotoğrafçının geldiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde böceklerin sayısında azalma görülmeye başladı. O yüzden bölgeye çıkan herkesin hassasiyeti maksimum seviyede tutmasını istiyoruz. Bir taşı çevirdiğinizde belki binlerce uğur böceği görebiliyorsunuz. Aslında biz doğayla iç içe, doğaya zarar vermeden yaşamayı bu böceklerden biraz daha öğrendiğimizi fark edebiliyoruz. Çünkü müdahale ettiğinizde o canlılar oradan kaçıyor. Uğur böcekleri şehrimizin çok önemli bir değeri. Bunun sergilediği güzellikleri seyredelim yeter diye düşünüyorum"

Doğan, belediye olarak bölgenin ve böceklerin tanıtımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.