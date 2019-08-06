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6 bin 600 nüfuslu Amasra, bayramda nüfusunun 22 katı turisti ağırlayacak

DHA, ntv.com.tr

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi 6 bin 600 nüfuslu Amasra, 5 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar doldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, bayram süresince 100-150 bin turist beklediklerini söyledi.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Amasra Kalesi'nin 4 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığı Amasra ilçesi, bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Amasra’da, Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90'ı doldu. Kent merkezi 6 bin 600 nüfusa sahip olan ilçeye, bayram tatilinde 100-150 bin turistin gelmesi bekleniyor.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde yoğun hazırlıklar devam ediyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçemizde günübirlik 100-150 bin ziyaretçi bekliyoruz. Otellerimiz, pansiyonlarımız gelen turistlerimizi ağırlamak için bütün hazırlıklarını tamamladı.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Tabi yaşayacağımız yoğunluk için Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi ile ortak çalışma da yapıyoruz. Örneğin otopark sorununu çözmek için Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğü'müzün boş alanını araçlar için kullanacağız.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Türkiye'nin ilk ev pansiyonculuğu Amasra’da başlamıştı. Bizler hala bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Bayramda yoğunluk olacağı için Ahatlar, İnpiri ve Gömü köylerinde de misafirlerimizi ağırlayacağız. Şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Gelecek olan misafirlerimize yeterince yerimiz var. Tüm Türkiye’yi Amasra’mıza bekliyoruz" dedi.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise, "Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

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    bartın, amasra, kurban bayramı

    Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış da, "59 kilometrelik sahil şeridimizde yaklaşık 20'ye yakın kumsalımız ve plajımız var. 5 günlük bayram tatilinde misafirlerimiz en iyi şekilde hazırlamak için gereken önlemlerimizi aldık" dedi.

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    bartın, amasra, kurban bayramı
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    bartın, amasra, kurban bayramı
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    bartın, amasra, kurban bayramı
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    bartın, amasra, kurban bayramı
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