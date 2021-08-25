65 yaşında 5 yıldır yürüyerek seyahat ediyor

"HEM TATİL HEM SPOR AMAÇLI YÜRÜYORUM"

Günlük olarak yaklaşık 90 kilometre yürüdüğünü ve belirli zamanlarda da dinlenerek rotasını 9 günde tamamlamak istediğini aktaran Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Benim hedefim kendimi zorlamadan 9 gün içerisinde Fethiye’ye varmak. Yaşım itibariyle daha hızlı yürüme şansım yok yaşım 65, bu yaşta da vücudumu zorlamak istemiyorum. Genç olduğum zamanlarda yaklaşık 14 kilometre mesafeyi koşuyordum. Arkadaşla birlikte 5 yıldır yürüyorduk ama şimdi tekim ve 2 yıldır tek başıma yürüyorum"