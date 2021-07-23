7 medeniyete ev sahipliği yapan yer: Bilecik Gölpazarı

"BURASI BİR TURİZM CENNETİ OLABİLİR"

Kurşunlu köyünde yaşayan ve 3 bine yakın kitap okumasından dolayı 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca "sıra dışı okur" seçilen Bedriye Berber Engin de bölgede bulunan Göldağı'nda 55 kişinin kiraz ağacı sahiplendiğini ve 26 araçla meyve toplamak için il dışından geldiklerini aktardı.

Engin, "Burası bir turizm cenneti olabilir. Doğa olarak, iklim olarak her şey var, tabiat olarak çok zengin" dedi.