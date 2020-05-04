700 yıllık 'Osmanlı köyü' Cumalıkızık'ta corona sessizliği havadan görüntülendi
Bursa'da, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 700 yıllık 'Osmanlı köyü' Cumalıkızık, corona virüse karşı uygulanan sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü. Köydeki corona sessizliği drone ile havadan görüntülendi.
Abone ol
Paylaş
DHA 04.05.2020 - 11:33
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cumalıkızık, 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.
700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık’ta yaşayanlar, yasak kapsamında evlerinde kaldı.
Erken Osmanlı Dönemi mimari yapısıyla birlikte geleneksel taş döşeli yollarıyla turistlerin ilgisini çeken Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç evleriyle Osmanlı yaşam tarzını yansıtıyor.
Kahvaltısı, hediyelik eşyaları ve ev mimarileriyle ünlü olan ‘Osmanlı köyü’nde corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında sessizlik yaşandı.
Köydeki sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.