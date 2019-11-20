73 yaşındaki gezgin çocuklara yardım etmek için İngiltere'den Nepal'e yürüyor

Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık plan kapsamında koştuğunu söyleyen Rosie Swale Pope, "Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık bir plan kapsamında koştum. Ama bu sefer çalışmak, ailemi görmek ve para kazanmak için ara sıra İngiltere'ye dönüyorum. Seyahat kitapları yazarak ve konferanslar vererek para kazanıyorum. Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi.