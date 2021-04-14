'80 Binde Devr-i Alem Parkı' ziyaretçilerini bekliyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açık alana kurulu parkın özellikleri ile Türkiye'de özel bir konumu bulunduğunu belirtti.

Parkın öneminin herkesin eve kapandığı bir ortamda daha da arttığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Çocukların dışarı çıkmak için kısıtlı zamanları var. Dar bir zaman diliminde geniş ve açık alanıyla sosyal mesafeyi ihlal etmeden rahatça gezilecek bir mekana sahibiz. Daha büyük parklar Türkiye'de var ancak Türkiye'de bu özelliklere sahip başka park yok. Salgının etkilerinden biraz daha kurtulmak, eğlenerek öğrenmek ve de güzel vakit geçirmek için park son derece uygun bir yer"