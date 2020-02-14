8000 yıllık gelenek: Nepal'in ölüme meydan okuyan bal avcıları

Bal arısı deyince sadece bizim hazır peteklere bal yapan arılardan başka, petek örüp bal depolayan başka arı türleri de var. Genelde diğer türler daha ilkel yaşam tarzı olan arılar. Bu fotoğraflarda gördüğünüz arı da öyle. Tek büyük bir petek üzerinde ve açıkta yaşıyor.