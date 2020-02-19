9-6 hayatlarından sıkılıp yaptıkları karavanla hayallerinin peşine düştüler

Isabelle ve Antoine çifti gençlik yıllarında seyahat etmeyi çok seven ve buldukları her fırsatta sırt çantalarını alıp yollara düşen bir çift. Ancak büyüyüp iş güç sahibi olunca kendilerini 9-6 mesainin içinde, ev ve araba kredilerini öderken buluyorlar. Hayatları bir rutine binen çift kısa sürelerle tatil yaptıklarında veya bir yerlere kaçabildiklerinde kendilerini şanslı hissettikleri bir döneme giriyorlar.
Isabelle, "30’lu yaşlarımıza gelmiştik ve emekli olana kadar hayatın böyle gideceğini fark etmiştik… Tabii o da sağlıklı olabilirsek. Daha az masraflı, daha az çalıştığımız ve eğlenceye daha fazla vakit bulabileceğimiz bir hayatı hayal ediyorduk"
Neden hayalini kurduğumuz hayatı yaşamak için yaşlanmayı bekleyelim diye düşünmüşler. Daha az harcama yaptığımız, daha az çalıştığımız ve daha çok keyif aldığımız bir yaşamı inşa edebiliriz diyen çift bir minibüs alıp onu istedikleri eve çevirmek için kolları sıvamış.
“Bunun için bir minibüs aldık, içini tamamen boşalttık ve ihtiyacımız olan ve sevdiğimiz şeylerle doldurduk” diyor Antoine.
İnsanlar bizim işi gücü bırakıp böyle bir hayatı tercih edebilmemiz için ya çok şanslı olmamız gerektiğini düşünüyor ya da zengin olduğumuzu. Ancak öyle değil diyor Antoine, “biz plan yapan ve bunu hayata geçiren son derece normal bir çiftiz. Sadece istediğimiz hayatı yaşayabilmek için bazı şeylerden feragat etmemiz gerektiğini anladık"
Aldıkları minibüsün içini tamamen boşaltan çift, mühendislik geçmişlerinden dolayı her şeyi kendileri yapmaya karar veriyor. Planlama, tasarlama, inşa etme, vs. her şey ikiliye ait. İlk başlarda çok yavaş ilerlese de zaman geçtikçe öğrenen ve hızlanan çift minibüsü tekerlekli bir eve çevirmek için sabırla devam etmişler.
Bu minibüs geçici bir konaklama yeri değil diyor Isabelle, “Burası bizim tam zamanlı evimiz, bu sebeple yaşamak için her şeye sahip olması gerekiyor, tüm ihtiyaçlarımızı buraya sığdırmak zorundayız.” Bunun için yaklaşık olarak 1000 saat harcıyor çift. Evi inşa etmeye başladıkları sırada tam zamanlı işlerine devam ettikleri ve her şeyi kendi elleriyle bizzat yaptıkları için bu kadar uzun sürdüğünü söylüyor Antoine. Minibüsü aldıkları günden eksiksiz bir eve dönüştüğü güne kadar tam 1 yıl geçiyor.
Tekerlekli evde gerekli her şey var: Buzdolabı, fırın, tuvalet, mutfak, ısıtıcı vs. aklınıza gelebilecek bir evde olması gereken her şey bu minibüsün içinde mevcut. Haliyle kullanılan malzemelere ve ihtiyaçlara göre fiyat da değişiklik gösteriyor.
Çift sade bir yaşam tarzı istedikleri için karavanda yaşamıyor, aksine onların istedikleri daha maceralı ve daha heyecanlı bir yaşam. Onlar için karavan sadece akşam uyuyacakları, oturup sohbet edecekleri, yemeklerini yiyecekleri bir mekandan ibaret, onlar hayal ettikleri hayatı dışarıda arıyorlar.
Çift, dağ bisikleti kullanmayı ve kayak yapmayı bağımlılıkları olarak görüyor, bu sebeple böyle bir yaşam tarzı tam da onları tanımlayan bir hayat.