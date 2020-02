9-6 hayatlarından sıkılıp yaptıkları karavanla hayallerinin peşine düştüler

Aldıkları minibüsün içini tamamen boşaltan çift, mühendislik geçmişlerinden dolayı her şeyi kendileri yapmaya karar veriyor. Planlama, tasarlama, inşa etme, vs. her şey ikiliye ait. İlk başlarda çok yavaş ilerlese de zaman geçtikçe öğrenen ve hızlanan çift minibüsü tekerlekli bir eve çevirmek için sabırla devam etmişler.