9-6 hayatlarından sıkılıp yaptıkları karavanla hayallerinin peşine düştüler

Neden hayalini kurduğumuz hayatı yaşamak için yaşlanmayı bekleyelim diye düşünmüşler. Daha az harcama yaptığımız, daha az çalıştığımız ve daha çok keyif aldığımız bir yaşamı inşa edebiliriz diyen çift bir minibüs alıp onu istedikleri eve çevirmek için kolları sıvamış.

“Bunun için bir minibüs aldık, içini tamamen boşalttık ve ihtiyacımız olan ve sevdiğimiz şeylerle doldurduk” diyor Antoine.