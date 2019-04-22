9 günlük bayram tatilinin gözdesi Kuzey Ege

Ramazan Bayramı tatilinin erken açıklanmış olması biz turizmciler için çok önemliydi. Sezona başlamak ve tatil planı yapanlar için çok önemliydi. Şimdi herkes rahat rahat tatil planlarını ve rezervasyonlarını yapacak. Bu durum acentelerimiz için de önemliydi. 3-4 günlük tatil programı yapan acenteler, şimdi daha uzun paket programlar yapıyorlar. Tatil programının açıklanmasıyla birlikte şu an rezervasyonlar başladı. Mayıs ayında yoğun bir rezervasyon süreci bekliyoruz. Bu yaz yoğun bir turizm sezonu yaşayacağız" dedi.