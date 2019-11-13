9 katlı dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da

Demir, "İstanbul'u görmeyen bir turist 'dünyayı gezdim' diyemez. Taleplerin yoğun olması ve İstanbul'un ön plana çıkması bizim için çok büyük bir kazanç. Ülkemizin şu günlerde dik duruşu ve belirgin şekilde yaptığı hamleler ülkemize geri dönüşleri çok iyi oldu. İstanbul bizim olduğu kadar tüm dünyanın gezip ziyaret etmesi gerek yerdir" dedi.