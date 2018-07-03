9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası"

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Finlandiya yaklaşık 50 bin gölün bulunduğu bir ülke. Çok sayıda doğa harikasına sahip olan ve dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Finlandiya'da bulunan Kotisaari Adası, ülkenin simgelerinden biri. Adada yalnızca 9 kişi yaşıyor ve bu kişiler de odunculuk ile geçinen aileler...