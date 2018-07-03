9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası"

Finlandiya'da Laponya bölgesinde Rovaniemi şehrinde bulunan ve içinde oduncuların yaşadığı Kotisaari Adası dünyanın en güzel adalarından biri. Her mevsimin diğerinden daha büyüleyici yaşandığı adanın drone ile fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı Jani Ylinampa bu güzelliği gözler önüne serdi. The Guardian derlemesiyle Finlandiya'nın büyüleyici Kotisaari Adası...

9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 1

BAHAR

Finlandiya doğumlu fotoğrafçı Jani Ylinampa, ülkesinde bir fotoğraf projesine imza attı. Kotisaari Adası'nın dört mevsimdeki halini drone ile fotoğraflayan Ylinampa, çalışmasını insanların beğenisine sundu.

9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 2

YAZ

Finlandiya yaklaşık 50 bin gölün bulunduğu bir ülke. Çok sayıda doğa harikasına sahip olan ve dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Finlandiya'da bulunan Kotisaari Adası, ülkenin simgelerinden biri. Adada yalnızca 9 kişi yaşıyor ve bu kişiler de odunculuk ile geçinen aileler...

9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 3

SONBAHAR

Jani Ylinampa, Rovinaemi bölgesinde bulunan Kotisaari Adası'nı sabırlı ve bir o kadar da uzun süren çekim serüveninin ardından dört mevsimi ve doğanın tüm renklerini kapsayacak bir şekilde yansıtmayı başardı.

9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 4

KIŞ

Ylinapa, Sonbahar, Kış, İlkbahar ve Yaz mevsimlerini ayrı ayrı fotoğraflayarak seriyi bir yılda tamamladı.

9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 5

İşte insanı büyüleyen adadan fotoğraflar...

9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 6
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 7
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 8
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 9
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 10
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 11
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 12
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 13
9 kişilik nüfusu ile her mevsimi diğerinden daha büyüleyici yaşayan Finlandiya'daki "Kotisaari Adası" - 14

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER