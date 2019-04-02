Adana'da 'Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı

1 Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi, 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adanalıların ve karnaval için gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından gelenlerin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej, karnavalın ilk yıllarındaki gibi kent merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak.

2 Saat 17:00'de başlayacak ve sivil kıyafetlerle girişin olmayacağı büyük coşku içinde geçmesi beklenen korteje, rengarenk kostümlü binlerce kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

3 Başladığı yıldan bu yana dünyanın sayılı karnavallarından biri olma yolunda büyük bir mesafe kat eden Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalının, eğlenceli etkinliklerin yanında, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitelere de ev sahipliği yapacak.

4 Festivalde, açılış ve kapanış konserlerinin yanı sıra Hintli Mumbai Danceworx'un gösterisi, kostümlü gösteri grupları korteji, motorize ekipler ve bandolardan oluşan karnaval korteji, su korteji, Türk Choppers'ın "Motosiklet Senfonisi", Türk Riders; Vosfest ve Klasik Otomobil Kulubü'nün şovları takip edilebilecek.

5 Karnaval boyunca ayrıca; sokak konserleri, sergiler, açık hava dans ve spor gösterileri, söyleşiler, tiyatro aktiviteleri, Adana kültürünü anlatan performanslar, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, kostümlü koşu, anne-baba-çocuk koşusu, moda tasarım yarışması, satranç turnuvası, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı Özel Koşusu, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da yer alacak.

6 7 Nisan'a kadar sürecek karnavalda yüz binlerce kişinin gece ve gündüz sokaklarda olması bekleniyor.

7 İşte 7'nci Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan kareler...

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