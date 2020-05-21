Adana'nın 'coğrafi işaret' tescilli ürün sayısı 10'a yükseliyor

PAZARLAMA GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Vali Demirtaş, bu ürünlerin yanı sıra 17 ürün için daha müracaat yapıldığını belirtip tescil işlemlerinin hala devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Vali Demirtaş, coğrafi işaretlerin bu ürünlerin pazarlama gücünü artıracağını ve kırsal kesimlerde kalkınmayı sağlayacağını kaydederek, "Biz Valilik olarak ilimizin ve bölgemizin sahip olduğu değerleri korumak ve bu ürünlerimizin kentimize has olduğunu resmi olarak belgelemek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.