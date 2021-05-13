Adana'nın gizli doğa cenneti 'Pağnık' keşfedilmeyi bekliyor

"ASIRLIK DEĞİRMEN GEÇMİŞ ZAMANI GELECEĞE TAŞIDI"

Mahallelerinin saklı bir cennet olduğunu söyleyen köy sakinlerinden ve tarihi değirmenin gönüllü koruyucusu Mehmet Şener ise “Bu değirmeni çalıştıran Ali Şener büyük amcamız rahmetli oldu. Tahminen bizim bildiğimiz 100 yıllık. Kültür varlıklarını koruma altında. Hala çalışıyor. Eylül ekimde mesai başlar. Hala buğday bulgur burada geleneksel yöntem ile öğütülür. Burası saklı bir cennet. Alabalık üretim tesisleri doğası, şelaleleri ile müthiş bir yer” diye konuştu.