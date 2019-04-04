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Adana'nın güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor (Adana gezilecek yerler)

DHA

Adana'nın tarihi ve doğal güzellikleri, Portakal Çiçeği Karnavalı için kente gelecek binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretini bekliyor.

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    İlkbaharla birlikte sokaklarına yayılan portakal çiçeği kokuları, sıcak insanları, ılıman iklimi ile zengin mutfağının yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Adana’da, Portakal Çiçeği Karnavalı 7’nci kez "Nisan’da Adana’da" sloganıyla başladı.

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    100’ün üzerinde eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin organize edileceği karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej gerçekleştirilecek. Karnaval, 7 Nisan'da son bulacak.

    VİDEO: BENİM ŞEHRİM: ADANA

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    İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, önceki karnavallarda kentin binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkat çekerek, "Her yıl geliştirilerek devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı, Adanamız’ın tarihi, turistik yerlerini ve kültürünü tanıtmak için de önemli bir fırsat. Tur şirketleri geniş kapsamlı programlar yaptı, bizler de turizm destinasyonları konusunda onlara destek verdik" dedi.
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    Kent ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirebilecekleri bazı yerler şöyle:

    Kent merkezi: Bebekli Kilise, Büyük Saat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Müze Kompleksi, Ramazanoğlu Konağı, Sinema Müzesi, Yeşilçam Müzesi, Taşköprü, Tepebağ Evleri, Ulu Cami, Merkez Cami, Yağ Cami, Yeni Cami, Merkez Park, Eski Baraj

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    Aladağ ilçesi: Akören Ören Yeri, Kapuzbaşı Şelaleleri, Küp Şelaleleri, Meydan Kalesi

    Ceyhan ilçesi: Kurtkulağı Kervansarayı, Sirkeli Höyüğü, Yılankale, Misis Köprüsü, Misis Mozaik Müzesi

    Feke ilçesi: Feke Kalesi, Kara Kilise

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    Karaisalı ilçesi: Kapıkaya, Dokuzoluk, Çakıt Kanyonları, Kızıldağ Yaylası, Varda Köprüsü

    Karataş ilçesi: Magarsus Antik Kent

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    Kozan ilçesi: Anavarza Antik Kent, Arıkan Konağı, Kozan Kalesi, Karasis Kalesi, Bucak Kalesi, Dağılcak Tabiat Parkı

    Saimbeyli ilçesi: Saimbeyli Kalesi, Obruk Şelalesi

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    Tufanbeyli: Şar Antik Kenti

    Yumurtalık ilçesi: Ayas Antik Kenti

    Pozantı ilçesi: Belemedik Vadisi, Anahşa Kalesi

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