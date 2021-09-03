Adrenalin tutkunu kedi! Sahibiyle birlikte maceradan maceraya koşuyor

Cathode'nin kişiliği hakkında konuşan Remy, şunları anlattı:

Çok sevecen, itaatkar ve yapışkan. Çok meraklı ama aynı zamanda biraz ürkek. Bana güvendiği için onu almayı başardım. Başlangıçta sadece bir apartman dairem vardı ve onun dışarıyı da güvenli bir şekilde keşfetmesini istedim.