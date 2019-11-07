Adriyatik'in masal kenti: Dubrovnik (Dubrovnik gezi rehberi)

Berrak denizini ve tarihi dokusunu yaşamla buluşturan Dubrovnik, misafirlerine çok sayıda güzellik vaat ediyor. İşte Dubrovnik'te yapılacaklar listesi…

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Dünyada görmeye değer binlerce ülke, şehir ve doğa harikası var. Hırvatistan'ın Dubrovnik şehri de bunlardan biri. Son yıllarda milyonlarca turisti kendisine çeken Dubrovnik, aynı zamanda son yılların en fenomen dizilerinden Game of Thrones’un çekildiği üç şehirden de biri.

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Adriyatik’in incisi sayılabilecek bu güzel şehrin popüler olmasının ise çok sayıda nedeni var. Bunlardan başlıcaları ise kuşkusuz subtropikal iklimi, harika şehir mimarisi, doğal güzellikleri ve Adriyatik Denizi'ne paralel sahilleri.

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O zaman uçak biletlerine bakmadan önce, bu ortaçağ kentinde görmeden dönmemeniz gereken yerlere bir göz atalım...

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Avrupa'nın en eski eczanesi

Yürüyüş ayakkabılarınızı hazırlayın, çünkü bu güzel şehirde gezmek için çok güzel yerler var. UNESCO'nun kültür mirası listesinde bulunan Dubrovnik’te, 14. yüzyılda açılan Avrupa'nın en eski eczanesi ise Fransisken Manastırı’nın içinde bulunuyor.

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Yürümekten yorulduğunuzda, liman boyunca bulunan kafelerden birine oturarak, güzel deniz ürünlerinden ve leziz tatlılardan yiyebilirsiniz.

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Dubrovnik Liman...

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Adriyatik'te Ada turları

Adriyatik Denizi'ne sahili bulunan şehirde, feribotla yapılan turlara katılabilir ya da tekne kiralayarak; Lopud, Kolocep ve Sipan isimli Elafiti adaları arasında gezebilirsiniz. Lopud'un sevimli kafelerinde zaman geçirebilir, botanik bahçesinde doğayla bütünleşebilirsiniz.

Fotoğraf: Lopud Adası

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Kolocep Adası

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Sipan Adası

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Yerel tatlılar ve harika şaraplar 

Atıştırmalık boyutlarda olan ve meyvelerden yapılan yerel tatlılar, şehri görmeye gelen turistlerin de favorisi. Hırvat bahçelerinde yetişen üzümler ise Chardonnay'in tadına yakışır şaraplarıyla tadımcıları bekliyor. Tam anlamı ile yerel bir şarap isterseniz, kırmızı ve beyaz üzümlerin karışımı olan yerel şarabı, siyah risotto ya da mürekkepbalığı ile deneyebilirsiniz.

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Game of Thrones Turu 

Eğer Game of Thrones hayranıysanız, Dubrovnik'i çok seveceksiniz. Dizide gördüğünüz bazı Westeros ve King's Landing sahneleri burada çekiliyor. Bunu fırsat bilen tur şirketleri de çekim bölgelerine tur düzenliyor. 

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İki saat süren bu turda göreceğiniz yerler arasında, Kral Joffrey'e karşı ilk isyanın başladığı ve yüzüne domuz pisliği atılan yer olan Pile Gate de bulunuyor.

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Dubrovnik'te manzaraya karşı lüks konaklama 

Dubrovnik antik şehri, turistler tarafından bu denli rağbet görünce zincir oteller de bu bölgede yer almak için atılım yaptı. Konaklanan yerlerin en önemli özelliklerinden biri sabah uyandığınızda, balkonunuzdan Adriyatik Denizi’ni görmeniz. Yine birçok lüks konaklama yerinin gökyüzü terasında, yerel tatları deneyebilir ya da spa ve havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.

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Luza Meydanı ve Sponza Sarayı

Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar

Luza Meydanı ve Sponza Sarayı

Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar

Luza Meydanı ve kafeler...

Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar

Luza Meydanı ve kafeler...

Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar

Stradun Caddesi

Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar

Stradun Caddesi

Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar
Adriyatik,&nbsp;Adriyatik Denizi,&nbsp;Adriyatik’te Ada Turları,&nbsp;Avrupa’nın En Eski Eczanesi,&nbsp;Chardonnay,&nbsp;Dubrovnik,&nbsp;Dubrovnik antik şehri,&nbsp;Dubrovnik Game of Thrones,&nbsp;Dubrovnik restoranlar,&nbsp;Dubrovnik şarap,&nbsp;Dubrovnik yerel tatlar,&nbsp;Dubrovnik'te yapılacaklar,&nbsp;Elafiti adaları,&nbsp;Fransisken Manastırı,&nbsp;Game of Thrones Turu,&nbsp;Games of Thrones,&nbsp;Hırvat bahçeleri,&nbsp;Hırvatistan,&nbsp;İklimi ve Mimarisi İle Adriyatik’in Masal Kenti Dubrovnik,&nbsp;King's Landing,&nbsp;Kolocep,&nbsp;Kral Joffrey,&nbsp;Lopud,&nbsp;Manzaraya Karşı Lüks Konaklama,&nbsp;mürekkepbalığı,&nbsp;Pile Gate,&nbsp;Sipan,&nbsp;siyah risotto,&nbsp;Travel,&nbsp;Travel Dubrovnik,&nbsp;UNESCO'nun kültür mirası listesi,&nbsp;Westeros,&nbsp;Yerel Tatlılar ve Harika Şaraplar
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Kaynak: Brandlifemag.com

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