Adriyatik'in masal kenti: Dubrovnik (Dubrovnik gezi rehberi)

Dubrovnik'te manzaraya karşı lüks konaklama

Dubrovnik antik şehri, turistler tarafından bu denli rağbet görünce zincir oteller de bu bölgede yer almak için atılım yaptı. Konaklanan yerlerin en önemli özelliklerinden biri sabah uyandığınızda, balkonunuzdan Adriyatik Denizi’ni görmeniz. Yine birçok lüks konaklama yerinin gökyüzü terasında, yerel tatları deneyebilir ya da spa ve havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.