Afganistan ve Pakistan arasında çok tanrılı dine inanan halk: Kalaşlar

12 PEYGAMBERE İNANIYORLAR

Çok tanrılı Kalaş halkı 12 peygambere de inanıyor. Ancak bu peygamberler insan değil doğal olaylar ve insan davranışları.

Halk, 4 mevsimin birer peygamber olduğuna inanıyor. Merhamet ve sevinç gibi insani davranışlar ve hisler de diğer peygamberleri oluşturuyor.

Kalaşlar, sadece senede birkaç kere düzenledikleri festivallerde kapılarını açtıkları tapınaklarında ibadet ederken festivaller genelde mevsimsel olaylara ve ay takvimine göre düzenleniyor.