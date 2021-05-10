Afrika Serengeti Parkı değil Balıkesir Ovası

"DÖRT KUŞAKTAN MANDA YETİŞTİRİYORUZ"

Yakupköy kırsal mahallesinde dördüncü kuşak manda üreticisi Ali Çırpıcı, “Yakupköy’de manda üreticiliği yapıyorum. Ben dördüncü kuşağım. Dedem, babam ve benden sonra oğlum da manda üreticiliği yapıyor. Köyümüzde 750 adet manda var. Mandalar sabah saat 08.00’de sığıra çıkar, akşamüzeri 17.30 gibi ahırlarına geri dönerler. Köyümüzde manda sütünden kaymak ağırlıklı çalışmaktayız. Son iki yıldır manda sütünü yoğurt olarak da değerlendirmekteyiz. Manda sütünün fiyatı şu anda litresi 10 lira civarında, kaymak ise 90 ila 110 lira arasında alıcı buluyor.

Köyümüzün geçimi daha çok manda üretimiyle gerçekleşmektedir. Köyümüz genelinde 52 hanede manda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Daha önce tarlalarımıza domates, biber, pancar gibi ürünler ekerken şimdi buğday, silajlık mısır ekmeye başladık. Pandemi döneminde herkes evlerine kapanmışken biz manda üreticileri olarak yaylıma çıkıyoruz. Çünkü hayvanlarımızı doyurmak zorundayız. Hükümet de bu konuda çiftçileri muaf tuttuğu için kısıtlama döneminde bile üretime devam ediyoruz” diye konuştu.