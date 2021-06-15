Afrika'nın en büyük doğal alanlarından Amboseli Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesinde olan fillere isim verilecek

Amboseli Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan filleri korumak için Kenya hükümeti her file isim verme kararı aldı.

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen "isim verme" töreninde yaptığı konuşmada, fillerin nüfusunu korumak için çabaladıklarını açıkladı.