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Afrika'yı trenle keşfedin (En güzel Afrika tren rotaları)

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Lao Tzu der ki "İyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur" Tren yolculukları da aslında tam olarak bu tanıma uyuyor. Hızlıca bir yere varma kaygısı gütmeden, sadece yolculuğun tadını çıkardığınız, harika bir deneyim. İşte Afrika'yı da bu şekilde keşfetmek mümkün. Maceracı ruhunuzu beslemeye birebir bu tren yolculuklarını keşfetmeye ne dersiniz?

  • 1

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    Afrika’nın eşsiz yerlerini keşfetmek için tren yolculuğundan daha iyi ne olabilir?

    TRENLE DEVR-İ ALEM (EN GÜZEL TREN ROTALARI)

  • 2

    Tanzania-Zambia Railway (Tazara)

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    Tanzanya ile Zambiya arasında yer alan TAZARA, iki ülkeyi birbirine bağlayan 1860 kilometrelik bir tren yolu. Bu yol üzerinde Tanzanya’daki Darüsselam’dan Zambiya’daki New Kapiri-Mposhi’ye gidip gelen iki yolcu treni bulunuyor: Mukuba Express ve Kilimanjaro. İkisi de lüksle alakalı hiçbir şey vadetmiyor, hatta oldukça eski ve bakımsız trenler. Ancak iki gün iki gece süren yolculuk boyunca sizi eşsiz manzaralarla buluşturuyorlar. Fiyatların oldukça uygun olması da bu rotanın birçok seyyah tarafından tercih edilmesini sağlıyor.

  • 3

    The Pride of Africa

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    Dünyanın en lüks treni olan The Pride of Africa tıpkı Shongololo gibi çeşitli turlar sunarak sizi birbirinden özel Güney Afrika yolculuklarına çıkarıyor. Yelpazesinde 3 günlük kısa turlar da var, haftalar süren oldukça uzun tatiller de. 

  • 4

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    Bu turların en ünlüsü ise Cape Town’dan Tanzanya’ya yılda sadece bir kez gerçekleştirilen ve tam 14 gün süren safari yolculuğu. Rovos Rail’e ait olan The Pride of Africa 1920’lerin tarzında, oldukça zevkli bir şekilde dekore edilmiş ve trende rahatça günlerinizi geçirebilmeniz için her türlü şey düşünülmüş. Bu trenle yapacağınız yolculukların fiyatları ise kısa yolculuklarda 1500 dolardan başlıyor, uzun yolculuklarda 22.000 dolara kadar çıkıyor.
  • 5

    Desert Express

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    Namibya şehirleri Windhoek ile Swakopmund arasında gidip gelen Desert Express, lüksün sınırlarında dolaşan bir tren yolculuğu sunmasa da, modern tasarımı ve şık servisleri ile seyahat etmekten zevk duyacağınız bir tren. 

  • 6

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    Yolculuğa başladığınız günün ertesi sabahı son durağına varıyor. Sessiz ve sakin bir uyku için gece deyim yerindeyse kenara çekip duruyor, sabah olunca da yoluna devam ediyor. Yolculuk süresince Namibya’nın çöllerinin arasından geçerek size unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.
  • 7

    Shongololo Express

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    Afrika’nın güneyinde gerçekleştirdiği lüks tren turları ile tanınıyor Shongololo Express

  • 8

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    Diğerlerinden farkı geceleri yolculuk yaparken gündüz belli noktalarda durarak turlara ve safarilere olanak sağlaması. Yani bir nevi raylar üzerinde giden hareketli bir otel kendisi.
  • 9

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    Yolculara üç farklı seçenek sunuyor Shongololo

  • 10

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    The Good Hope isimli turu, Güney Afrika’da mutlaka görülmesi gereken yerlere uğruyor. The Southern Cross ise Victoria Falls ile Johannesburg arasında yol alıyor ve Mozambik, Swaziland, Botswana, Zambiya, Zimbabwe ve Güney Afrika’ya uğrayarak turunu 16 günde tamamlıyor. 

  • 11

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    The Dune Adventure isimli turları ise 12 gün boyunca Namibya'nın etkileyici bölgelerinde dolanıyor ve eşsiz çöl manzaralarına tanık olmanızı sağlıyor.
  • 12

    The Blue Train

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    Raylar üstünde giden 5 yıldızlı otel olarak nitelendirilen The Blue Train, ismini tahmin edebileceğiniz gibi o canlı mavi renginden alıyor. 

  • 13

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    Güney Afrika’da, Pretoria’dan Cape Town’a 1600 km’lik mesafeyi toplamda 27 saatte katediyor.
  • 14

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    Bu süreçte size Afrika’nın en ünlü aşçılarının elinden çıkma leziz yemekler, camdan gözünüzü ayıramayacağınız güzellikte manzaralar ve rahat bir konaklama keyfi eşlik ediyor.
  • 15

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  • 16

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  • 17

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  • 18

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    Kaynak: Brandlifemag.com
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