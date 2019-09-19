Afrika'yı trenle keşfedin (En güzel Afrika tren rotaları)

Tanzanya ile Zambiya arasında yer alan TAZARA, iki ülkeyi birbirine bağlayan 1860 kilometrelik bir tren yolu. Bu yol üzerinde Tanzanya’daki Darüsselam’dan Zambiya’daki New Kapiri-Mposhi’ye gidip gelen iki yolcu treni bulunuyor: Mukuba Express ve Kilimanjaro. İkisi de lüksle alakalı hiçbir şey vadetmiyor, hatta oldukça eski ve bakımsız trenler. Ancak iki gün iki gece süren yolculuk boyunca sizi eşsiz manzaralarla buluşturuyorlar. Fiyatların oldukça uygun olması da bu rotanın birçok seyyah tarafından tercih edilmesini sağlıyor.