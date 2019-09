Afrika'yı trenle keşfedin (En güzel Afrika tren rotaları)

Tanzanya ile Zambiya arasında yer alan TAZARA , iki ülkeyi birbirine bağlayan 1860 kilometrelik bir tren yolu. Bu yol üzerinde Tanzanya ’daki Darüsselam’dan Zambiya ’daki New Kapiri-Mposhi’ye gidip gelen iki yolcu treni bulunuyor: Mukuba Express ve Kilimanjaro . İkisi de lüksle alakalı hiçbir şey vadetmiyor, hatta oldukça eski ve bakımsız trenler. Ancak iki gün iki gece süren yolculuk boyunca sizi eşsiz manzaralarla buluşturuyorlar. Fiyatların oldukça uygun olması da bu rotanın birçok seyyah tarafından tercih edilmesini sağlıyor.

Dünyanın en lüks treni olan The Pride of Africa tıpkı Shongololo gibi çeşitli turlar sunarak sizi birbirinden özel Güney Afrika yolculuklarına çıkarıyor. Yelpazesinde 3 günlük kısa turlar da var, haftalar süren oldukça uzun tatiller de.

Bu turların en ünlüsü ise Cape Town’dan Tanzanya’ya yılda sadece bir kez gerçekleştirilen ve tam 14 gün süren safari yolculuğu. Rovos Rail’e ait olan The Pride of Africa 1920’lerin tarzında, oldukça zevkli bir şekilde dekore edilmiş ve trende rahatça günlerinizi geçirebilmeniz için her türlü şey düşünülmüş. Bu trenle yapacağınız yolculukların fiyatları ise kısa yolculuklarda 1500 dolardan başlıyor, uzun yolculuklarda 22.000 dolara kadar çıkıyor.