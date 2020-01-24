Afyonkarahisar'da buz tutan Emre Gölü'nde sema gösterisi

“Afyonkarahisar, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yer. Konya'dan sonra dünya Mevleviliğinin ikinci adresi. Biz de bu duruma dikkat çekmek amacıyla, buz üzerinde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Bunu yaparak şehrimizdeki Mevlevi kültürüne, inancına ışık tutmak istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kenarda sema yapmaya hazırlanırken buzun kırılabileceği düşüncesine kapılsam da sema yapmaya başladıktan sonra hiçliğe doğru yolculuğum başladı"